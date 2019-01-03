沈智慧提孔蓋地下化 王義川踢館

台中巿第5選區立委補選綠營候選人王義川（圖右）馬不停蹄在選區內拜票，批對手提出人孔蓋「地下化」搞錯對象。（張妍溱翻攝）

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中國時報
／台中報導
沈智慧2日在中清路與進化北路口掃街拜票，並提出台中市人孔蓋逐年「地下化」政見。（張妍溱翻攝）

台中巿第5選區（北、北屯區）立委補選，藍營候選人沈智慧2日在中清路與進化北路口掃街拜票，提出台中市人孔蓋逐年全面「地下化」選舉政見；綠營候選人王義川則表示，台中巿「路平專案」都拿全國第一，建議沈可以詢問中市建設局。

站在路口與汽機車用路人揮手拜票，沈智慧表示，看見上下班巔峰時段、市區道路陷入車水馬龍，尤其機車騎士相當辛苦，除了曝露「車煙陣」中，另存在路面高低落差的人孔蓋，更是「馬路地雷、機車殺手」，是騎士的潛在危機。

沈智慧說，可援引台北市先例，督促交通部編撥經費，協助台中市人孔蓋全面地下化。另汽機車排放對人體有害的PM2．5，近距離或長時間曝露在汽機車排廢中，對人體不好，若當選，將協助市長盧秀燕治理空汙，實踐選舉承諾。

王義川則指出，包括營建署、公路總局、市府建設局、水利局、國營事業等，路上人孔及手孔蓋所屬單位至少10個以上，沈曾是立院連6屆的資深立委，怎會搞錯對象，「拜託，放過台中吧！」。

王義川表示，林佳龍任內時推動「4年500公里」路平專案，無論在執行速度、平坦度及施工品質等，都是全國第一。建議沈若不清楚，可詢問建設局，全市還有多少人孔蓋尚未地下化。

沈智慧強調，道路的人孔蓋及路面不平，確實造成威脅，對機車騎士的交通安全甚感憂心，她的選舉方式是「不出惡言、不回應」，要讓人民做最好的選擇。

(中國時報)

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