西螺果菜市場 今年起禁拼裝車

2019年01月03日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

今年1月1日起西螺果菜市場全面禁止拼裝車與二行程機車進入，柴油車也必須檢驗合格，否則要受罰。雲林縣政府環保局表示，市場內拼裝車最多時約800輛，目前估計剩200輛，其中約一半車主捨不得淘汰，但採購小發財車替代。

雲林縣議會2016年6月終於審議通過《西螺果菜市場進出車輛管理自治條例》，明令2018年柴油車必須取得1年內檢驗合格報告才能進入；2019年起拼裝車與二行程機車全面禁止進入。

環保局1日前往稽查，發現2輛拼裝車、4輛二行程機車違規進入，各以空汙法開單告發3000元、500元。環保局人員表示，近4個月來加強宣導下，拼裝車少很多。

環保局指出，該局推動補助電動蔬果運輸車後，加上自治條例通過，拼裝車從最高峰的800輛逐年遞減，遊走市場的拼裝車剩200輛，電動車約100輛，大多改駕駛小發財車。

西螺果菜市場是全台3大市場，環保局去年11月架設車辨系統，統計每日進出的菜車約4000輛次，其中柴油車約3000輛。

《西螺果菜市場進出車輛管理自治條例》也規範2019年起未通過檢驗的柴油車本月開罰，但統計，高汙染的一期、二期、三期柴油車，仍有一半尚未通過檢驗。

環保局呼籲，未來將不定期進場稽查，就如在六輕廠區外攔檢柴油車一樣，未通過檢驗的車輛按次受罰，尚未取得1年內檢驗合格的柴油車主務必要加緊腳步。

西螺果菜市場空氣汙染嚴重，20年前即有淘汰拼裝車的建言，事涉菜農運輸蔬菜之便利，禁令難以推動，2019年終於落實。

(中國時報)