新環保局長 推空汙實質減量

2019年01月03日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市環保局長袁中新2日宣誓就職，媒體問他對於改善高雄空汙的想法，他坦言，剛剛上任，還在思考如何「出重拳」才有效，但未來肯定會在高屏空汙總量管制政策上，要求大型企業負擔責任，「要做到實質減量，而不能只是數字減量」。

袁中新因處理中山大學教職及出國行程，2日才正式宣誓就職，並直接參加首次市政會議，據了解，他在會議中呼應市長韓國瑜「有感施政」精神，提出未來環保局將與經發局、交通局合作改造傳統市場，讓市民看到市場環境變乾淨了。

韓國瑜選前強調針對空氣汙染要出重拳，且昨日高雄多處測站呈現空氣品質指標紅害程度，袁中新被媒體追問空汙策略；他表示，因重工業多，環保署公告的空氣品質高雄不幸又是倒數第一名，但其實空汙改善幅度已2成多，希望外界能予肯定。

他強調，未來空汙防制大方向是在高屏總量管制基礎上，做到實質減量，不論是用輔導，或出重拳開罰的方式都好，但目前還在思考怎麼出拳才有效，「如果打下去沒效果，相信大家也不樂見」。

袁中新說，高市空汙排放量較大的汙染源都會是未來關注重點，也希望公民營企業體會市民對乾淨空氣的期待，一起來改善空氣品質。

至於去年高市府曾祭出冬季免費搭乘大眾交通工具，袁中新表示，目前市府財政狀況不太好，還在思考如何處理。

(中國時報)