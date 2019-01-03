掃街 開直播 藍綠白找大咖助選

2019年01月03日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同區立委補選月底登場，藍營候選人陳炳甫找黨內議員、國民黨中央委員連勝文一起掃街拜票；代表「白色力量」出征的陳思宇2日也被問到，會不會找大咖陪同掃街？陳雖僅說，自己會努力勤走基層，用更多努力，爭取最大認同，不過，昨晚她也立刻找來台北市長柯文哲合體開直播，一起大啖士林區美食，互別苗頭意味濃厚。

陳思宇與柯爸、柯媽在元旦健走活動同框，但柯爸、柯媽否認是特地為陳站台，只是「巧遇」，而截至2日，柯文哲也尚未正式替子弟兵陳思宇走上街頭拜票。

媒體詢問陳思宇，面對對手開始找大咖陪同拜票，接下來對掃街拜票有什麼規畫？陳表示，連假時很多人問她怎麼都沒休息，「因為我們也算政治新人，會用更多努力、時間爭取大家認同」，就像以前在局內工作，大家的平日是我們的平日，大家的假日也是我們的平日，只能自己勤走基層，爭取最大認同。

不過，陳思宇昨晚也立刻找來柯文哲「助陣」，兩人在臉書開直播，一起吃士林區美食，這也是繼耶誕節前夕，兩人一起到信義商圈逛街後，第二次一起直播，也算另類「助選」。

針對民調落後對手，陳思宇也說，但數份民調中也可以看到，民調數字有5％至6％的提升，對自己來講是很大的鼓勵，希望民調可以繼續走高，會用最大努力，拚命讓大家認識陳思宇。

(中國時報)