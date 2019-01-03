綠光公園大改造 今年中完工

2019年01月03日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹市政府向內政部營建署爭取千萬經費，投入綠光公園改造計畫，增設包含透水環園步道、生態滯洪池、增植136棵喬木與休憩涼亭等設施，2日舉辦開工典禮，未來綠光公園不只可以運動，也有長輩最愛的休憩涼亭，完工後公園內的廣場還可以舉辦小型藝文活動造福市民。

竹市府向內政部營建署爭取1115萬元經費改造綠光公園，預計今年中完工，未來將以環境教育定位呈現。城銷處長顏章聖指出，近年來都市滯洪議題逐漸升起，為提升都市透水率，以減少暴雨的衝擊，此區規畫小型滯洪區及雨水撲滿，材質選用透水瀝青，另外增設復古式汲水器，提供小朋友娛樂。

顏章聖表示，由於公園位於公道五路高架橋旁，風勢較為強勁，目前規畫兩種林帶環繞公園，常綠休憩林作為防風林效果以減緩風速，另打造變葉喬木林帶以開花性喬木增加季節特色。未來環園散步道增加夜間的照明設備，提供民眾安全的慢跑環境，下班後也可以至公園運動，且依循通用設計原則增設坡道，方便輪椅、娃娃車等使用者更易於進入公園，與設置多處休憩座椅，打造綠光宜居生活圈。

「好的公園提升居住環境！」市長林智堅表示，進擊的公園計畫將改善22座公園，已完成9座，市府團隊將加倍努力，讓新竹市成為最幸福的城市。林智堅介紹，未來的綠光公園會有6大設施，包括陽光草坪、環園散步道、滯洪溼地、休憩涼亭廊架、休憩林帶、露台活動廣場。

(中國時報)