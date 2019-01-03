將軍漁港重新招商 農曆年前展新貌

2019年01月03日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市將軍漁港未來將有新貌，漁港魚貨直銷中心重新委外經營，將由新業者進駐，目前1樓觀光魚市招商已近8成，2樓餐廳也將在農曆年前重新開幕，台南市農業局也爭取到前瞻水環境計畫1200萬元挹注，在漁港興建觀景平台、遮陽棚等，可供遊客觀賞漁港夕照，4月底完工啟用。

農業局漁港及近海管理所2日舉辦記者會，秀出冬季時令漁產，邀民眾一起來嘗鮮。將軍漁港港區面積約86公頃，當年耗費25億元經費、11年時間完成，是原台南縣區最大的漁港，地理位置不錯，而縣府興建的漁港魚貨直銷中心雖定位為觀光魚市，但招商過程並不順遂，還一度成為蚊子館。

去年下旬市府重新招標，與新業者簽約並投入招商，黃姓業者表示，未來將規畫1樓為在地餐飲魚市、2樓為海鮮餐廳、3樓做為咖啡shop，4樓則是夕陽觀景台，預計農曆年前啟用。

漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，將軍漁港因要強化觀光動能，也向中央爭取到經費，將在水域內設置長80公尺、寬20公尺的觀景平台，讓遊客可以從更多角度欣賞到漁港的落日美景。

東北季風吹起，近海漁業的冬季魚汛期也到來，周瓈朝說，將軍漁港與鄰近的青山漁港近來漁獲量不錯，兩地年交易量近500公噸，包括土魠、白帶魚、刺鯧、午仔、烏格、劍蝦、紅蝦、花腳蟳等漁產，現在正值時令，鮮美好吃，也邀請民眾前來品嘗海鮮饗宴。

(中國時報)