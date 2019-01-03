徐耀昌籲勿用假議題傷農民

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣五合一選舉，除苗栗地檢署針對15名縣議員、鎮長、代表和里長當選人提起當選無效之訴外，部分落選人包括競選縣長失利、屆滿退休的頭份市長徐定禎，也對成功連任的縣長徐耀昌提起當選無效之訴。徐耀昌2日發表聲明強調，民主可貴在於尊重少數、服從多數，呼籲勿用假議題傷害農民和農會名譽。

徐定禎陣營選前即指控，南庄農會違反行政中立，會後發放每人2包白米和2瓶洗潔精，市價超過500元，還尋求支持特定對象，有賄選嫌疑，隨後並赴地檢署逕行舉發。農會總幹事陳乾安則駁斥對手栽贓抹黑，強調農會為公益法人，沒有行政中立問題，且當時為例行性發放會員紀念品，無關選舉，也對徐及其幹部提出誹謗及違反選罷法告訴。

徐定禎說，因為他被告的部分已開過庭，但舉發南庄農會賄選部分卻無進度，因此接受律師建議一併提出當選無效之訴。他以頭份某里長白米賄選案被訴為例，主張檢警辦案認定標準要一致才符公平正義。

縣長徐耀昌則發表聲明表示，民主的可貴在於尊重少數、服從多數及依法行政，選舉已落幕，新年要有新願景，目前最重要的目標，是朝向既定的「觀光科技大縣」邁進，為縣民拚經濟、顧民生。

而南庄農會在農事小組會議中發放紀念品給農會成員，是每年例行性事務，18鄉鎮市皆然，與選舉無關，徐定禎無端提告，根本是個假議題，不但嚴重傷害農民、更毀損農會名譽。

徐耀昌奉勸徐定禎如果心有餘力的話，應該把心力放在如何為民服務的公共事務上，對他自己和縣民才是福音，不要一昧浪費社會資源，對自己和縣民毫無助益。

(中國時報)