陽光婦女協會賴叔叔 為弱勢辦圍爐

愛心企業家賴建川（右）2日與台灣陽光婦女協會祕書長陳淑圓舉辦「愛 讓微光亮起來-許您一個溫暖的年夜飯」，讓家長與小朋友提前溫馨圍爐。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台灣陽光婦女協會2日舉辦「愛 讓微光亮起來—許您一個溫暖的年夜飯」圍爐，被小朋友稱為「賴叔叔」的賴建川，13年前，因心疼陽光婦女協會課照班孩子沒有吃過麥當勞，不只帶他們享用麥當勞，前年開始，「賴叔叔」還為孩子們和家長辦溫馨圍爐，帶小朋友到大餐廳用餐，孩子們也能拿到一份紅包，體會社會的溫暖。

賴建川昨晚邀集各界善心人士齊為台灣陽光婦女協會、迎曦教育基金會所服務的孩子們及家長，在寶麗金市政店開席32桌團圓圍爐，宴請100戶脆弱家庭、160名兒童，並發出160份紅包與100份福袋。

「賴叔叔，謝謝您！」賴建川聽到小朋友的心聲，覺得付出的心力都值得，還陸續邀請好朋友、企業幫助課照班的孩子，透過學習品格、才藝、發展自信脫離逆境，成為有用的人，今年有更多企業界共襄盛舉，圍爐桌數從去年25桌擴增至32桌，還專程租用遊覽車邀迎曦基金會在彰化和美、溪湖所服務的家庭來台中用餐。

台灣陽光婦女協會祕書長、迎曦基金會執行長陳淑圓說，受賴建川幫助的孩子，發願要像「賴叔叔」一樣幫助別人，感人的圍爐餐宴，讓弱勢孩子覺得不孤單，也盼孩子長大後可以像協會社工們陪伴逆境家庭，像賴叔叔一樣回饋社會，幫助更多的人。

(中國時報)

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