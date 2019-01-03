觀光局辦鳳飛飛日 歌迷空中共鳴

2019年01月03日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府推廣觀光，觀光局2日推出「鳳飛飛日」活動，觀光局長潘恒旭、民政局長曹桓榮聯手召開記者會，希望將此活動與觀光結合，透過在地電台播放鳳飛飛的生前名曲，讓歌迷「空中共鳴」。

「帽子歌后」鳳飛飛在台灣經濟起飛年代曾是楠梓加工出口區很多作業員風靡的歌手，共伴台灣經濟成長，市府認為鳳飛飛和高雄有淵源推出「追憶名人」活動，鳳飛飛是首位追憶的人。

潘恒旭表示，鳳飛飛與高雄有很深的情感連結，在台灣經濟起飛的1970到1990年代，鳳飛飛的歌曲在高雄加工區的大街小巷流傳，許多作業員都是鳳迷；其次，鳳飛飛在東南亞、大陸的知名度也高，是高雄的印象表徵。他說，3日是鳳飛飛的忌日，8月20日是鳳飛飛的冥誕，屆時將會舉辦盛大活動，也會邀請鳳飛飛的兒子出席。

媒體質疑活動辦得很倉卒，潘恒旭說，活動早在選前就在討論規畫，今年只是一個開始，現在基礎還未完備，但相信會越做越好，這是個4年長期的計畫。除了「鳳飛飛日」外，未來還有「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」。

至於邀白冰冰出任高雄市觀光大使一事，潘恒旭表示，市府會針對不同客群、年齡層推出觀光大使，每一個月都會替換，一月份邀白冰冰是針對福建自由行的客群，2月份邀請陳文茜，是因為文茜世界週報有90萬粉絲，在兩岸及香港都有很多追隨者。

且白冰冰拍攝〈來去高雄〉，是她自掏腰包，選前就已經規畫，不管誰當選市長，她都會這麼做；潘恒旭希望，推展高雄觀光，不要分顏色。

(中國時報)