觀光局辦鳳飛飛日 歌迷空中共鳴

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市政府推廣觀光，觀光局2日推出「鳳飛飛日」活動，觀光局長潘恒旭、民政局長曹桓榮聯手召開記者會，希望將此活動與觀光結合，透過在地電台播放鳳飛飛的生前名曲，讓歌迷「空中共鳴」。

「帽子歌后」鳳飛飛在台灣經濟起飛年代曾是楠梓加工出口區很多作業員風靡的歌手，共伴台灣經濟成長，市府認為鳳飛飛和高雄有淵源推出「追憶名人」活動，鳳飛飛是首位追憶的人。

潘恒旭表示，鳳飛飛與高雄有很深的情感連結，在台灣經濟起飛的1970到1990年代，鳳飛飛的歌曲在高雄加工區的大街小巷流傳，許多作業員都是鳳迷；其次，鳳飛飛在東南亞、大陸的知名度也高，是高雄的印象表徵。他說，3日是鳳飛飛的忌日，8月20日是鳳飛飛的冥誕，屆時將會舉辦盛大活動，也會邀請鳳飛飛的兒子出席。

媒體質疑活動辦得很倉卒，潘恒旭說，活動早在選前就在討論規畫，今年只是一個開始，現在基礎還未完備，但相信會越做越好，這是個4年長期的計畫。除了「鳳飛飛日」外，未來還有「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」。

至於邀白冰冰出任高雄市觀光大使一事，潘恒旭表示，市府會針對不同客群、年齡層推出觀光大使，每一個月都會替換，一月份邀白冰冰是針對福建自由行的客群，2月份邀請陳文茜，是因為文茜世界週報有90萬粉絲，在兩岸及香港都有很多追隨者。

且白冰冰拍攝〈來去高雄〉，是她自掏腰包，選前就已經規畫，不管誰當選市長，她都會這麼做；潘恒旭希望，推展高雄觀光，不要分顏色。

(中國時報)

小農出擊 行動有機菜車趴趴走 襲胸女同事 公所課員挨告

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。