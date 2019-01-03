襲胸女同事 公所課員挨告

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣1名鄉公所已婚男職員，去年兒童節與女同事參加鄉內在北回歸線公園舉辦的活動，結束後兩人一同至地標後方農田欣賞風景，蕭男突然抱住女方說，「之前說好的一夜情呢？」伸手襲胸、撫摸下體不放，事後雖向同事道歉請求原諒，仍依強制猥褻送辦。

花蓮北回歸線標誌公園位在瑞穗舞鶴台地，白色日晷造型特殊、景色優美是旅客必拍照景點；去年4月4日蕭姓前鄉公所課員在結束公所舉辦的活動後，邀約1名女同事到地標後方農田賞景，就在觀看完畢準備離開之際。

蕭男突然從女同事身後勾住脖子，另一手隔著衣褲，強抓對方胸部及腹部下方不放，並靠在耳邊說「之前說好的一夜情呢？」女子不斷扭動身體大叫「放手！」仍被撫摸達2分鐘，直到女方掙扎試圖咬其手，男子慾火全消，才停手作罷。

事後蕭男以LINE向被害人致歉，該女餘氣未消，痛斥「叫你放手也不放，是看我人太好，心很軟所以欺負我？」；蕭男不住道歉「對不起我失態了！」女方仍執意提告。警詢時蕭男否認猥褻「可能打鬧中無意識碰到」，不記得有抓胸部和「一夜情呢？」等語。

花蓮地院法官考量蕭男已離職，目前從事印刷雇員收入只有23K，還需扶養母親、妻子和2名未成年子女，後來也自承酒後情緒亢奮鑄錯，並以15萬元達成和解，認為有悔意，獲輕判有期徒刑7個月、宣告緩刑3年及30小時義務勞務。

(中國時報)

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