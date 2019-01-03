私人停車場 害交通大打結

2019年01月03日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

大溪區車流量最多的信義、慈湖、康莊及和平五叉路口，近期新設一座私人停車場，在元旦連假4天造成車輛大打結，居民抱怨，停車場出入口不僅影響車流行進路線，還有許多駕駛為進入停車場違規左轉，亂象頻頻，砲轟市府停車管理科竟在如此繁忙路口旁核准私人設立停車場營利，罔顧用路人權益。

大溪牌樓五叉路口鄰近大溪老街，是當地人潮及車流最繁忙的地帶，私人的停車場就位在五叉路口旁空地，占地約200坪，可容納大量汽車及機車，解決假期出遊人潮停車需求問題，卻也造成不少亂象。

市議員陳治文接獲民眾陳情，表示新停車場設立1周，碰上元旦連假，原本大溪老城區假日人潮、車流就多，許多駕駛為進入停車場方便，不顧行人安全違規左轉。另外，停車場出口方向與信義路出大溪方向車流相互影響，在平日不塞車狀況下許多車輛車速快，恐造成對撞危險。

假日時，停等停車場車位的車流，與車行方向車流相同，許多駕駛人傻傻搞不清楚，困在車陣中浪費時間，居民痛批實在離譜，交通局竟讓私人營利，讓大溪假日交通問題雪上加霜更混亂。

陳治文也說，在停車場尚未營運前，請交通局停管科與業者協調，研議改變停車場出入口位置，卻因巷弄狹小及住戶反對而作罷。停管科則說，當初是有條件核准業者設立停車場，包含車輛動線規畫、車輛停等空間退縮至停車場內、假日加派人員疏導等，將與運輸規畫科會勘改善。

(中國時報)