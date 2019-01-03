2019年01月03日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

警政署駐美國聯絡官林少凡2018年榮獲國際警察首長協會（IACP）「菁英領袖獎」，是IACP成立125年來首位獲獎的台灣警察及唯一華人，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人2日特地前往林家道賀，林父林國祥是警官退休，大家稱許「虎父無犬子」。

張麗善等由雲林縣警察局長黃勢清、虎尾分局長陳立祺陪同拜訪林家，張貼紅榜恭賀，由於林少凡人還在美國，林國祥、吳碧嬿夫婦接待大家，各界親友也上門恭喜，並引以為榮。

張麗善指出，林少凡以警官爸爸為楷模，從警報效國家，還獲國際組織的肯定，是雲林優秀子弟，堪稱「虎父無犬子」，更特別的是，林妻是專業外交官，夫妻共同拚外交，傳為佳話。

林國祥表示，兒、媳都派駐美國華盛頓，3個兒子也帶去，所以他這3年來常常去美國當「奶公」，幫忙買菜、煮飯與接送孫子，偶爾回台灣。

吳碧嬿稱讚兒子很貼心、細心，傳承了老公對家庭的責任感，還有她當保險員的勤奮，外派初時，為拓展周邊20幾個警政機構關係，便效法她跑保險業務的精神，不畏懼文化差異的阻礙，誠懇拜訪，熱心協助，建立友誼。

對於各界的關心和恭賀，林國祥轉述兒子的感謝，希望日後有機會回鄉分享奮鬥的心路歷程。

38歲的林少凡警察大學68期畢業，是警界有史以來最年輕的駐美聯絡官，歷任保六總隊組員、警政署國際組警務專員等職，涉外執法及國際警察交流合作經歷豐富，駐美期間，成功以警政外交拓展台美實質外交。

(中國時報)