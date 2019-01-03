光明商圈工程 還要30工作天

新竹縣竹北市光明商圈人行道拓寬工程進度落後，引起民眾反彈。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣竹北市光明商圈人行道進行鋪面拓寬工程，但原本預定去年底前就要完工，如今卻仍是千瘡百孔，引起民眾反彈，商家也反映道路兩側挖溝，客人進出困難，生意難做，希望市公所加速趕工。

竹北市公所工務課說明，人行道工程分南、北兩段進行，南段先實施，但礙於電信、寬頻、瓦斯等管線遷移及氣候因素，導致工程延後，目前北段也同步施工，工程進度已超過50％。

光明一路上的美食商圈為竹北餐飲界一級戰區，但自1999年人行道完工後，長期年久失修，路面破損龜裂、平均路寬僅2.4公尺，又有路樹、電箱占據路面，連帶影響無障礙通行空間，長期遭詬病。

市公所為此提出光明一路人行步道改善工程，要大幅整修路面，向中央爭取前瞻基礎建設計畫審核，獲內政部營建署核定3900餘萬元，施工範圍涵蓋縣政二路到縣政九路間的光明一路路段，去年9月間動工。

然而，原本預計120個工作天完工的期程，至今仍未完工，民眾抨擊路面兩側被挖空，造成進出商家及停車困難，用餐時間違停嚴重，但餐廳內卻未必高朋滿座，商家批評人潮進不來，賺不到錢。

公所表示，光明商圈兩側人行道合計1121公尺，進行透水工法施作硬底鋪面，拓寬為3.5公尺，將設置預鑄水泥緣石，更新清掃孔蓋板，另將加裝造型路燈，遭詬病擋路的樹穴也將調整為連續式植栽帶，目前預估至少要再加30個工作天才能完工。

(中國時報)

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