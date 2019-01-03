淡水馴化雲林莞草 成功結出卵形果實

2019年01月03日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

瀕危級的稀有植物「雲林莞草」造就高美溼地豐富生態，台中港務分公司去年7月與台中市海岸資源漁業發展所合作，至保護區採擷植株，在自行創設的苗圃嘗試以淡水馴化的方式種植，經4個月悉心照護，雲林莞草植株已逐漸適應台中港現地的淡水環境並結出卵形果實，期待夏天能順利抽出頭狀花穗。

雲林莞草為瀕危稀有的鹽生性挺水草本植物，分布於沿海潮間帶，也是水鳥重要棲息環境，台灣目前以高美濕地數量最龐大。為增加港區生態環境多樣性，台中港務分公司去年7月於台中港北側防風林內，創設約10平方公尺苗圃，嘗試以淡水馴化方式種植雲林莞草，目前移植的植株已逐漸適應並成長。

台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，台中港冬季飛沙走礫、寒風凜冽，夏季暑氣熏蒸，加上土質貧瘠又堅硬，移植栽種不易。站在環境永續發展及善盡企業社會責任的承諾下，每年於港區種植大量新苗，將生態管理付諸行動。

鍾英鳳指出，為培育適合港區風土的幼苗，今年自行創設苗圃，栽種朱槿、檉柳、木麻黃、苦楝等喬灌木樹苗，及波斯菊、百日草等草花，讓植栽從幼苗開始適應港區氣候，希望馴化出最適合台中港環境的植栽，也利用此機會，於復育池內嘗試移植雲林莞草，現復育已取得初步成果，未來將持續復育其他物種。

(中國時報)