嘉縣議員蔡鼎三病逝不補選

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中國時報
／嘉義報導

2019年開春，嘉義縣政壇折損一員大將，3連霸縣議員蔡鼎三2日清晨驚傳病逝，享年58歲，他於去年12月間因肺水腫到台南成大醫院就醫，還來不及參加宣誓就職即驟逝，令支持者及地方政壇錯愕與惋惜。

蔡鼎三早期是公務人員，曾是鐵路警察局警員、嘉義縣消防局科員、嘉義縣政府縣長室祕書，後來以民進黨黨員身分轉換跑道參選嘉義第4選區議員，展開問政之路，連任第17 、18屆議員，本屆以5555票再度蟬聯。

蔡鼎三有心臟方面的疾病，曾就醫康復後繼續戮力為弱勢族群喉舌，去年12月間因肺水腫住進台南成大醫院加護病房，沒有參加12月25日的議員宣誓就職典禮，各界都期待他早日康復補宣誓就職，不料，2日傳出噩耗。

據地方人士指出，蔡鼎三的胞兄也曾擔任議員，其父親蔡榮木曾擔任東石鄉長，也有叔叔當過議員，可說是出身自政治家庭，後因父親早逝，遭逢家變，他考警察學校從警，最後還是步上政壇，以從政為職志，他也是網路名人「蔡阿嘎」的堂叔。

嘉義縣選委會表示，依《選罷法》規定同一選區議員缺額達2分之1以上、議員依法被宣告當選無效或褫奪公權則辦理補選，蔡議員為第4選區的當選人，選區共有7位議員，蔡議員往生，尚有6位議員，故無須補選。本屆嘉義縣議員由37人減為36人。

(中國時報)

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