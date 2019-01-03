壽山新措施 探洞攀岩5天前得申請

壽山國家自然公園從今年元旦起，對於騎乘自行車、從事探洞、攀岩3項活動實施新的管理措施。（壽山國家自然公園籌備處提供）

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中國時報
／高雄報導

元旦起壽山國家自然公園對於騎乘自行車、從事探洞、攀岩3項活動實施新的管理措施，民眾若有從事探洞或是攀岩的計畫，需至少5天前上網申請，違反禁止事項可處3000元罰鍰，由於是新措施，4月30日前將先勸導。

依照新措施，民眾可以騎乘自行車的場域限於：1.壽山地區大部分的礦區道路。2.旗後山平地可以通達市區道路或自行車道之路徑。3.園區內可以通行車輛之道路或交通設施。

可以申請從事探洞活動的地區為：1.猩猩洞、2.天雨天財洞、3.北峰極樂洞、4.金瓜洞，並應事先線上申請活動時段、人數，且須有壽籌處認可的人員協助申請及帶領。

可以從事攀岩活動的場地為一線天，因為場地有限定時間、容納量，活動前也需要先做線上申請。

壽山國家自然公園籌備處指出，上述民眾從事的活動雖然是既有的遊憩，但是過去曾發生不同活動間的衝突、在不當的場地從事活動、貿然前往不熟悉的環境而受傷、破壞或採取天然生成物等情形，所以研擬管理措施。

如違反禁止事項，最高得處以新台幣3000元罰鍰，為讓民眾了解新措施，壽籌處原則上至4月30日前，仍會以勸導代替罰鍰，不過如因為違規被勸導，卻拒不配合改善、態度不佳或屢犯者，還是會依規定予以裁罰。

(中國時報)

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