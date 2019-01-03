澎湖海上花火節4月18日登場

今年觀光季先暖身，2019澎湖國際海上花火節率先開跑打響新春第一炮，時程表出爐4月18日至6月24日共計22場次華麗登場。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／澎湖報導

今年觀光季先暖身，2019澎湖國際海上花火節率先開跑打響新春第一炮，時程表出爐4月18日至6月24日共計22場次華麗登場，熱情歡迎跨海澎湖賞花火瘋狂一整夜。

澎湖國際海上花火節始創於2003年，今年第17個年頭，臨場感的煙火秀擄獲所有觀光客的心，交通部評鑑台灣觀光年曆縣市國際盛會、奇摩網站更票選情感品牌大獎全國第2名殊榮。

當年草創澎湖花火節的縣長賴峰偉如今再回任，對於花火節的轉型創新非常重視，除了維持4月至6月施放花火秀，積極嘗試納入創意活化元素，希望再創澎湖花火新高潮。

澎湖縣旅遊處正式公布今年花火節時程表，4月18日開幕式、6月27日閉幕式，每周1、4晚上在馬公市觀音亭園區施放，並配合節慶連續假期，加碼5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）兩場，共計22場次。

今年花火節新規劃，延續絢爛煙火與浪漫虹橋相輝映的美麗魅力，更將融合科技及燈光藝術，打造嶄新的震撼視覺效果與聲光體驗，引領著所有觀光客沉醉在澎湖浪漫迷情之夜。

尤其每個主題之夜都呈現不同風格特色，邀集在地表演團體及知名藝人共襄盛舉演出，屆時精彩可期，澎湖縣邀請您蒞臨作客，享受這場繽紛璀璨的花火饗宴，再創澎湖國際海上花火節新風華。

(中國時報)

壽山新措施 探洞攀岩5天前得申請 花蓮有2個太太 幽默拚觀光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。