澎湖海上花火節4月18日登場

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

今年觀光季先暖身，2019澎湖國際海上花火節率先開跑打響新春第一炮，時程表出爐4月18日至6月24日共計22場次華麗登場，熱情歡迎跨海澎湖賞花火瘋狂一整夜。

澎湖國際海上花火節始創於2003年，今年第17個年頭，臨場感的煙火秀擄獲所有觀光客的心，交通部評鑑台灣觀光年曆縣市國際盛會、奇摩網站更票選情感品牌大獎全國第2名殊榮。

當年草創澎湖花火節的縣長賴峰偉如今再回任，對於花火節的轉型創新非常重視，除了維持4月至6月施放花火秀，積極嘗試納入創意活化元素，希望再創澎湖花火新高潮。

澎湖縣旅遊處正式公布今年花火節時程表，4月18日開幕式、6月27日閉幕式，每周1、4晚上在馬公市觀音亭園區施放，並配合節慶連續假期，加碼5月12日（母親節）及6月8日（端午連假）兩場，共計22場次。

今年花火節新規劃，延續絢爛煙火與浪漫虹橋相輝映的美麗魅力，更將融合科技及燈光藝術，打造嶄新的震撼視覺效果與聲光體驗，引領著所有觀光客沉醉在澎湖浪漫迷情之夜。

尤其每個主題之夜都呈現不同風格特色，邀集在地表演團體及知名藝人共襄盛舉演出，屆時精彩可期，澎湖縣邀請您蒞臨作客，享受這場繽紛璀璨的花火饗宴，再創澎湖國際海上花火節新風華。

(中國時報)