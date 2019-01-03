花蓮有2個太太 幽默拚觀光

2019年01月03日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「花蓮有2個太太，在大山大海間，要協助找出5大方向行銷觀光！」花蓮縣政府觀光處長唐玉書2日上午與各課室主管研商，期盼為花蓮多元觀光產業，另闢蹊徑。

在大山大海間多元行銷

唐玉書說，以往觀光處什麼都做，她認為往後應抓出大方向，才會事半功倍，以臉書來說，每1則訊息每人平均按讚次數46次，透過這些人主動宣傳，就能達到正面、活水的行銷。現階段，宣傳的管道多元，除了平面、電子、廣播等傳統行銷路徑外，善用網路、直播等方式，都能將訊息迅速送達閱讀、閱聽大眾。

花蓮觀光立縣是主軸，唐玉書新上任後，不斷提及花蓮有「2個太太」，第1位太太就是擁有世界七大奇景之一的太魯閣，另1位是世界三大洋的太平洋，加起來就是十全十美了。她計畫以幽默方式定調宣傳，精心包裝在地特色，花蓮將是全世界最幸福的縣市。

在大山大海間，花蓮可朝5大方向行銷，發展多元觀光產業，唐玉書從美食行銷、運動行銷、文化行銷、宗教行銷至浪漫行銷，鉅細靡遺地說出服務理念。

打造高規格的友善環境

唐玉書曾任花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長、雲朗觀光集團發言人，曾任教於台灣觀光學院、暨南大學等校，也曾在中天、年代等電視台服務，她希望以媒體人的新聞鼻嗅出商機，並拿出產業界的服務經驗，營造花蓮成為一個高規格的友善環境，將服務精神導入公部門，把餅做大，圖利全體縣民。

(中國時報)