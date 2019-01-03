偽造檢舉影片詐獎金 男遭訴

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市環保局「違反廢棄物清理法檢舉系統」啟用後，爆出首件民眾偽造影片詐領檢舉獎金案！劉姓男子涉自2016年1月起向環保局檢舉200餘件隨意吐痰、丟菸蒂違規案，其中40組影片被查出是利用影片編輯軟體偽造，劉某也藉此詐領1萬1520元檢舉獎金，新北地檢署2日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴劉男並請從重量刑。

40位受害者遭誣陷

檢方調查，劉姓男子從2016年1月起至4月止，在短短3個月中把超過200組的檢舉影片上傳至新北市環保局「違反廢棄物清理法檢舉系統」，獲得每筆288元的檢舉獎金，事後共有40位民眾向環保局陳情表示並未違規，環保局遂將全案函請新北地檢署偵辦。

檢方獲報後委請調查局解析影片發現，劉某利用影片編輯軟體，把預備的「口水.PNG」檔案影片嵌入原始影片檔案，偽造出民眾騎乘機車亂丟菸蒂、吐口水的假影片，至於遭劉某檢舉違規的地點，則是集中在板橋區新海路、裕民街、四維路、長江路一帶。

偽造文書求重量刑

新北市環保局證實，開辦受理民眾上傳影片檢舉違規丟棄廢棄物以來，劉男是第一件、也是迄今唯一的一件偽造影片詐領獎金案，環保局也已加強把關，避免類似造假影片再現。

劉男到案後矢口否認犯行，飾詞狡辯，檢方認為他為了貪圖私利一再變造影片誣控民眾違規，濫行告發以詐領檢舉獎金，且犯後毫無悔意態度不佳，虛耗法律資源，昨日除依偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴，並請從重量刑以資懲戒。

(中國時報)