防範豬瘟禽流感 苗縣動起來

苗栗縣政府防範豬瘟疫情，加強宣導並輔導飼養戶落實防疫工作。（何冠嫻翻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

大陸非洲豬瘟疫情步步逼近，彰化縣、桃園市也相繼爆發H5N2禽流感疫情，苗栗縣政府除加強宣導縣內禽畜飼養戶落實防疫工作外，還舉辦多場豬瘟防疫講習會，並呼籲民眾切勿帶回或網購大陸豬肉加工品，共同防堵疫情。

完成93廚餘養豬場查核

縣府除指示各鄉鎮公所、養豬協會、產銷班、獸醫師公會等宣導防疫工作外，並輔導養豬場飼養戶落實門禁管制、人車進出及畜牧場消毒等安全措施，辦理多場非洲豬瘟防疫教育講習會，讓飼養戶與獸醫師在遇到疑似病例時，能立即且正確通報防疫機關以及時處理。

截至去年12月22日止，苗栗縣內統計廚餘養豬場共147場，縣府農業處畜產科協同縣環保局、動物防疫所已完成93場查核，農業處表示，將積極完成所有場域的查核，並輔導飼養戶落實防疫工作。

輔導改用飼料提供消毒

農業處指出，為配合農委會針對全國廚餘養豬場祭出飼料差額補貼、自願性退場補助2大機制，將對選擇改用飼料或直接退場的飼養戶給予經費補助，2日開始可向各鄉鎮公所申請。

此外，縣府還提供畜牧場消毒服務，去年共計消毒1806場次，並無發現可疑傳染情事，也無高病原性禽流感案例，但防疫宣導工作仍不可鬆懈，目前透過張貼布條、海報以加強民眾防範非洲豬瘟及禽流感的觀念。

(中國時報)

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