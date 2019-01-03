抗爭20年 大里2電纜改地下化

2019年01月03日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

20年的長期抗爭終於有了結果！台中市大里區瑞城里內有2條特高壓電纜線貫穿、沿途還有7座高壓電塔，居民憂心對健康造成危害，20年來多次陳情、抗爭並協調，爭取將電纜改為地下化，最近終於有了回應，台電近日展開電纜地下化工程，居民興奮說「終於能看見亮麗天空」。

特高壓電纜貫穿全里

瑞城里人口密集，里長蔡昭奮指出，里內人口數達1萬4000多、共4300多戶，是大里區內最大的里，但令居民很無奈的是，2條特高壓電纜貫穿全里，加上高壓電塔林立，民眾常感覺頭上電纜線滴下「酸水」，嚴重危害居住環境與健康，房價也受影響。

居民多年來幾度抗爭，還一度發動北上抗議，蔡昭奮說，地方居民組成自救會爭取電纜地下化，歷經立委馮定國、何欣純及市民代表曾德源、市議員李天生等各界協助，台電多年前同意遷移電纜，卻始終「只聞樓梯響」。

蔡昭奮表示，台電日前架起鷹架、正式展開電纜地下化工程，居民「終於推倒電塔巨人」！目前施工路線從中興路一段1巷2號轉美群路、光明路，長約1公里，同時將拆除7座高壓電塔，還居民安全生活空間。

海線屯區優先地下化

台中市議員李天生指出，有感於電纜線懸掛影響市容且颱風期間易釀災情，經濟部已將台中市列為加強電纜地下化的縣市之一，其中瑞城里電纜地下化工程預計斥資5億8000多萬元，全台中地下線路比例明年預計可達6成。目前地下化比例以海線、屯區較低，將列為未來優先辦理區域。

(中國時報)