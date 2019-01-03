沙洲變漂亮 七股旅遊新亮點

2019年01月03日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南七股網仔寮汕沙洲步道歷經近3年整修，終於完成環線系統，碼頭停靠、遮陽設施也更新，成為潟湖生態遊船必到景點，吸引遊客目光。（莊曜聰翻攝）

花費近3年時間，台江國家公園管理處整修台南市七股網仔寮汕步道，針對沿海環境更改材質設計，近期將沙洲上近600公尺的棧道修復，並將路線重新串聯，再加上遮陽設備改善、和尚蟹意象的迎賓裝置藝術，環境煥然一新頗有看頭，成為生態旅遊新亮點。

颱風頻繁設備受損

網仔寮汕沙洲是七股潟湖的屏障，從舊台南縣府時代就開始經營，在該處搭設碼頭、走道、種植防風林等改善環境，後續接手的雲嘉南濱海國家風景區管理處、台江國家公園2個管理單位都陸續投入人力物力，近10年來也成為當地生態旅遊的必到景點之一。

在七股經營膠筏觀光的業者，雖然航線各不相同，都會登上網仔寮汕進行生態導覽，多年前因為颱風頻繁及海岸侵蝕破壞原有棧道及設備，後來建造的景觀平台又受祝融肆虐，再加上日趨嚴重的海廢問題，沙洲顯得滿目瘡痍，有時還得靠環保團體舉辦淨灘活動，才能維護環境周遭的清潔。

但近期無論業者、遊客，都覺得沙洲變漂亮了，令人驚豔，台江國家公園管理處環境維護課課長呂宗憲指出，管理處每年都會編列預算改善周邊設施，近2年夏季氣候較為穩定，工程進行無虞，並針對環境屬性改善設施材質，減少後續維護成本，也讓遊客有更好的遊憩環境體驗。

和尚蟹成特殊景觀

沙洲退潮時，泥灘上總會出現數以千百計的和尚蟹，是當地生態的特殊景觀，以此為意象，台江國家公園管理處也在在沙洲入口處新增2座公仔，造型可愛吸睛，今年度管理處預計再投入800萬元經費，除維護設施外，也要以生態工法減緩西側沙洲遭海蝕的速度，保留沙洲的自然景觀。

(中國時報)