台東縣射3箭 要讓農民賺大錢

農民看天吃飯，豐收時又擔心價格崩盤，台東縣政府農業處祭3招因應。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導
台東縣政府農業處長許瑞貴辦公室牆上掛著農漁業資源圖表，隨時掌控農情，落實預警系統。（莊哲權攝）

新的一年，新的縣長，台東縣政府農業處長許瑞貴說，為了避免產銷失衡、讓農民賺大錢，今年將結合農業與觀光，包括配合物流冷鏈宅配系統，把農產品賣出去，其次是輔導各農會結合便利超商24小時展售在地生鮮農品，最重要的是落實農業預警系統，確實掌握產量及產期。

冷鏈宅配 把農產賣出去

去年風調雨順，農產品大豐收，造成產銷失衡，許瑞貴說，台東縣農產品如果產量增10％，價格就有可能下滑2、3成甚至對折，目前台東的冷鏈宅配系統預計過年後營作，將媒合農戶、農會與全日物流合作，把產品宅配到國內各量販店及各餐廳。

許瑞貴說，縣長饒慶鈴上任以後特別強調觀光與農業，為了要結合二者，讓進來台東的觀光客做第一線消費，縣府希望透過農會與24小時的超商合作，設固定專櫃展售在地的生鮮農產品，目前已有東河鄉農會與全家超商合作，長濱鄉農會也預計農曆年後在農拓中心成立24小時展售據點，未來也要鼓勵其它農會跟進。

落實預警 暢通銷售管道

許瑞貴也提到，今年開始也要與各農會、公所做好預警制度，在農情調查時掌控產量及提早因應，除了穩定國內銷售管道以外，萬一量太多就設去外銷到中國大陸及其它國家，唯有銷售的管道暢通，才能讓價格穩定。

他強調，中國大陸市場非常大，所以量不怕多，但在銷往大陸的同時，除了希望農民兼顧品質之外，相關的烘乾、冷藏、冷凍設備公部門也要繼續加強努力。

(中國時報)

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