正濱碼頭 獲景觀大賞優質獎

正濱漁港變身網路上最夯熱門打卡景點。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市政府去年與在地居民及基隆城市景觀發展協會合力推動「正濱漁港懷舊碼頭色彩塗布工程」，不但成功使當地成為最夯的打卡景點，近日更在中華民國景觀學會舉辦的2018台灣景觀大賞「社區營造／地方創生類」中，獲得優質獎的肯定。

都發處指出，懷舊碼頭色彩塗布工程自去年4月啟動，分3階段執行，希望藉由一連串的色彩計畫活動，逐步凝聚在地居民對環境的共識，並營造城市的新亮點，市長林右昌也有到場與地方居民及NGO（非政府組織）團體一同參與啟動工程。

都發處說明，正濱漁港擁有豐富的人文歷史，包括懷舊碼頭、舊漁會大樓、阿根納造船廠、和平島舊社區及公園等，都是基隆人的深刻的記憶，都發處於2016年起舉辦許多開放性的討論活動，邀集各界人士，聚焦懷舊碼頭的願景及想法，開始捲起袖子，實際改善正濱地區。

另外，都發處藉由一連串的色彩計畫，逐步擴大範圍，首先在2016年推動「和平橋色彩塗布計畫」，2017年則推動「懷舊碼頭色彩計畫」，由文化大學郭瓊瑩院長帶領建築師、地方NGO團隊及居民推動本計畫，以工作坊凝聚在地共識，找出周遭色彩系統。基隆城市景觀發展協會去年4月起正式推動色彩塗布工程。

在市府與在地居民、基隆城市景觀發展協會等NGO團體的努力推動下，正濱漁港懷舊碼頭色彩塗布工程在去年夏天完成後，便讓當地成為網路上最夯的熱門打卡景點，近日更在中華民國景觀學會舉辦的2018台灣景觀大賞中，獲得評審的一致肯定，於「社區營造／地方創生類」奪得優質獎。

(中國時報)

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