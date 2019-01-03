呂忠吉入獄 賠償不一定follow

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

八仙樂園塵爆造成15死、499人受傷重大意外，主辦「彩色派對」釀災的玩色創意負責人呂忠吉遭判5年徒刑定讞，2日他前往新北地檢署報到執行時，對於外界關心的賠償問題表示，他不一定會「follow」判決結果。

2015年6月27日，呂忠吉以玩色創意公司名義租用八仙樂園戲水池舉辦「彩色派對」並擔任活動總指揮、總負責人，負責派對企劃及行銷、活動流程、現場場控等事宜，卻因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃發生塵爆，釀成15人死亡、471人輕重傷慘劇。

最高法院去年12月12日維持高等法院判呂忠吉5年徒刑，併科9萬元罰金的判決定讞，呂忠吉也在昨日上午前往新北地檢署報到入監執行。

呂忠吉認為，台灣司法不公，3年多來所有的人都可以逃避，只有他站在最前面，他雖然是派對負責人，但派對結束東西收好他就離開現場了，「法官卻緊咬一個不在現場的人」，士檢再議三次到現在也還沒結果，「很多事情都是要等我進去才會了結！」

對於外界關心的天價賠償，呂忠吉表示，他有誠意解決，但卻又表示要用自己的方式解決，「最後判賠數字我不一定會follow。」

對於媒體詢問有沒有話要對家屬說，呂忠吉則是簡短表示「該說的都說了」隨即在90度鞠躬之後，轉身前往偵查庭等候發監執行。

新北地檢署表示，由於呂的戶籍在新北市，將先暫送到北監後，再轉送宜蘭監獄執行。

(中國時報)