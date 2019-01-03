中壢國小日式宿舍 命名投票開跑

2019年01月03日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園有百年歷史的中壢國小日式宿舍，經過桃園市文化局修繕，去年底舉辦命名活動，中壢國小表示，第一階段命名活動共收到246件命名稿件，最後選出前5名，即日起至14日開始線上票選活動，選出名稱後預計今年5月開放宿舍讓民眾參觀。

有百年歷史的中壢國小日式宿舍，2015年3月登錄為歷史建築，去年底完成修復工程，由文化局舉辦命名活動，校方表示，修繕後的中壢國小日式宿舍將做為親子教育、閱讀與體驗的場所。

校方表示，第一階段的命名活動共收到246件命名稿件，符合稿件共計218件，不符稿件計28件，最後選出前5名，分別是壢小故事森林、中壢共學堂、瀝1917、壢小森林屋和中壢澗學館，今年1月開始票選活動，最終獲選場館名稱的命名民眾還能獲得5000元超商禮券。

文化局表示，中壢國小日式宿舍原為日治時期中壢公學校教職員宿舍，光復後延用作為中壢國小教職員宿舍，特色是日式黑瓦與台式紅磚紅瓦混合建築而成，宿舍周圍也有老樹圍繞，未來將以「兒童與親子」為主題，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能境。

文化局表示，第二階段線上投票的最後計分將以第一階段評選分數（40％），加第二階段票選分數（60％）合計，總分最高者，可獲得5000元超商禮券（或同等品）與中壢國小日式宿舍榻榻米的家繪本書、手提袋1套，投票民眾也可參加抽獎，有機會獲得100元超商禮券（或同等品）與中壢國小日式宿舍榻榻米的家繪本書、手提袋1套。

(中國時報)