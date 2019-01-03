張麗善愛布袋戲 曾拜師黃海岱

2019年01月03日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長張麗善2日參加雲林布袋戲日活動，自爆是已故國寶大師黃海岱嫡弟子，不過大師收了她後2年便去世，因而大師兄黃俊雄每每以此「虧」她，她並小秀一段雲州大儒俠史豔文及素還真經典口白，博得掌聲，也強調會興建布袋戲傳習中心保存、傳承掌中文化。

1月2日是布袋戲一代宗師黃海岱的生日，黃過世後，雲林縣政府為了彰顯他對傳統布袋戲的貢獻，因此訂此日為雲林布袋戲日，以茲紀念，今年是黃宗師119歲冥誕，縣文化處結合虎尾科技大學高教深耕計畫舉行紀念活動，大埤鄉舊庄國小小朋友呈現布袋戲扎根傳承成果，令人眼睛為之一亮。

黃海岱兒子黃俊雄也是布袋戲大師，雖已八旬高齡，但寶刀未老，詮釋經典人物劉三、關公、哈嘜二齒等，絲絲入扣，令人隨之喜怒哀樂，又化身為戲偶，和著琵琶聲翩然起「武」，虎虎生風，令台下的張麗善、其六弟黃逢時與兒子黃文擇等人看得如癡如醉，博得滿堂彩

張麗善自爆是黃海岱嫡傳弟子，尊稱黃俊雄大師兄，為了證實自己真的拜黃海岱門下，秀了史豔文的出場口白「經書讀萬卷，武藝十八般，非是誇大口，智勇兩雙全」，以及素還真的「「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢；腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，抑揚頓挫，頗有架式。

張麗善說，布袋戲是台灣傳統文化，雲林則是布袋戲的故鄉，黃海岱家族保有許多珍貴文物，不只是傳家之寶，也是台灣國寶，她會實現興建布袋戲傳習中心的願望，好好保存掌中文化。

(中國時報)