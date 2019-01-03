積極面對新教育的來臨

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中國時報
李萬吉

看著台北市府廣場前跨年晚會畫面，天空飄著雨，台上藝人仍敬業的賣力演出，台下群眾也穿著雨衣不減興致；跨年煙火雖然在雲霧中黯淡許多，但大家倒數迎接新年的情緒還是一樣亢奮。或許悶久了吧！即便知道全台各地都是陰雨天，還是許多人跑到墾丁、台東等地，一起遙望著心中的那道曙光。

2018年台灣真可說在風風雨雨中跨過，天災不少，人禍更多，經濟沒有起色，政治更是紛亂。偶有幾位台灣之光的精采表現帶來共同的歡呼外，多數時候看到的是對立衝突不斷，就連應該最穩定發展的教育都難置身事外，一年換下三位教育部長，也留下難看紀錄。

然而，許多時候變動是為了帶來更好的發展。新的一年即將正式上路的十二年國教新課綱，歷經過去幾年諸多爭議、討論、嘗試和修正，制度和內容都大致確定，但仍有許多老師對此感到徬徨，是否能順利推動？就要看未來這半年中，第一線教師用什麼態度去面對改變？

曾聽老師分享，新課綱的素養教育其實就是找回心中曾經嚮往的教學方式，老師們只要能用更開放積極的心態，透過團隊學習和對話，就會產生新的教學想法和模式，無論是探究實作或跨領域的教學，也都不會是難以實踐的課題。

上週與幾位準教師們座談，聽到他們嚮往當個好老師的理想，深受感動。投入教育事業三十年，深深覺得教育是要向前看，要帶給人希望。人們面對未知總是容易退縮，但越是保守往往越無法解決問題。我們總是教導學生要積極正向，要勇敢挑戰，那麼在這關鍵的時候，更需要老師們找回教育的初衷，積極為每個孩子建構最理想的學習環境。　（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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