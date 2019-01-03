台版撒哈啦 草漯沙丘觀光夯

2019年01月03日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園觀音草漯沙丘，有台版撒哈拉沙漠之稱，沙丘群北起大園區老街溪口，南至觀音區大崛溪口，桃園市政府規畫將該區指定為地質公園做適當保護，讓大家能欣賞台灣版「撒哈啦沙漠」的獨特美景。

草漯沙丘北起大園區老街溪口，南至觀音區大崛溪口，總計約8.1公里，沙丘高度可達10至15公尺，寬約400至600公尺，是IG、FB等社群網站引起洗版熱潮的人氣景點，不少人甚至特別到草漯沙丘拍婚紗。

草漯沙丘的沿海沙漠地景，是全台海岸中保持最寬廣而完整的，加上夕陽西下時成排的發電風車佇立、沙岸與海連成一線、起伏的沙丘上，蜿蜒沙紋交錯著腳印，有一種寂靜又蒼涼的美感，吸引不少攝影達人和網紅前來拍攝。

循著台61線由北而南，可從許厝港溼地一路到草漯沙丘、觀新藻礁與新屋石滬等桃園4大生態亮點，草漯沙丘的成型是因強勁的東北季風、南風吹至陸地的漂沙堆積，千百年來面積已達4平方公里，沙丘的高度最高可達15公尺，以「之」字前行。

桃園市政府觀旅局表示，台灣環境資訊協會曾評選草漯沙丘海岸為全台9大值得守護的海岸線之一，草漯沙丘具珊瑚礁生態以及豐富的海岸林生態，包含林投、木麻黃、苦楝、菟絲子、蓖麻、天人菊等耐鹽防風植物，阻擋風飛沙避免海岸線後退，桃園市政府規畫將該區指定為地質公園做適當保護，讓大家能欣賞台灣版「撒哈啦沙漠」的獨特美景。

(中國時報)