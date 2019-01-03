台版撒哈啦 草漯沙丘觀光夯

桃園觀音草漯沙丘，有台版撒哈拉沙漠之稱。（觀旅局提供）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園觀音草漯沙丘，有台版撒哈拉沙漠之稱，沙丘群北起大園區老街溪口，南至觀音區大崛溪口，桃園市政府規畫將該區指定為地質公園做適當保護，讓大家能欣賞台灣版「撒哈啦沙漠」的獨特美景。

草漯沙丘北起大園區老街溪口，南至觀音區大崛溪口，總計約8.1公里，沙丘高度可達10至15公尺，寬約400至600公尺，是IG、FB等社群網站引起洗版熱潮的人氣景點，不少人甚至特別到草漯沙丘拍婚紗。

草漯沙丘的沿海沙漠地景，是全台海岸中保持最寬廣而完整的，加上夕陽西下時成排的發電風車佇立、沙岸與海連成一線、起伏的沙丘上，蜿蜒沙紋交錯著腳印，有一種寂靜又蒼涼的美感，吸引不少攝影達人和網紅前來拍攝。

循著台61線由北而南，可從許厝港溼地一路到草漯沙丘、觀新藻礁與新屋石滬等桃園4大生態亮點，草漯沙丘的成型是因強勁的東北季風、南風吹至陸地的漂沙堆積，千百年來面積已達4平方公里，沙丘的高度最高可達15公尺，以「之」字前行。

桃園市政府觀旅局表示，台灣環境資訊協會曾評選草漯沙丘海岸為全台9大值得守護的海岸線之一，草漯沙丘具珊瑚礁生態以及豐富的海岸林生態，包含林投、木麻黃、苦楝、菟絲子、蓖麻、天人菊等耐鹽防風植物，阻擋風飛沙避免海岸線後退，桃園市政府規畫將該區指定為地質公園做適當保護，讓大家能欣賞台灣版「撒哈啦沙漠」的獨特美景。

(中國時報)

積極面對新教育的來臨 受扶家庭摘番茄 農場愛分享

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。