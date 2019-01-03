芒草打造蝙蝠館 重現溼地生態

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館為重現早年溼地芒草生態建築，與社區居民利用芒草、竹子打造1間「菅蓁草寮」街角文化館，高腳屋造型訴說當年居民在溼地的生活情境，完工後將做為蝙蝠展場與在地生態的研究基地。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館為重現早年溼地芒草生態建築，與社區居民利用芒草、竹子打造1間「菅蓁草寮」街角文化館，高腳屋造型訴說當年居民在溼地的生活情境，完工後將做為蝙蝠展場與在地生態的研究基地。

黃金蝙蝠館位於水林鄉蘇秦村，蘇秦村古地名為「菅蓁寮」，早年是牛挑灣溪的浮覆地，因遍布五節芒、甜根子草等禾本科植物而得名，蝙蝠館為重現早年溼地建物風貌，去年12月中旬號召社區居民與生態愛好者共同打造「菅蓁寮」。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉帶著大家四處收集芒草、蘆葦、稻草，並回收竹子、棧板再利用，以竹子為草寮主要支架與地板，棧板做為樓梯、平台，最後編織芒草、稻草覆蓋在屋頂與牆面上，10餘人花費半個月時間，終於完成充滿古早味的「菅蓁寮」。

張恒嘉表示，「菅蓁寮」高腳芒草屋是因應溼地生態而產生的特殊建物，溼地土地溼軟，無法負荷磚造或木造建物的重量，只有芒草屋最適合，高腳屋造型則是為了克服溼地的溼氣，以免久居造成身體不適，也可防範蛇類侵擾。

張恒嘉說，蝙蝠館為閒置衛生所改建的磚造房舍，2017年在蝙蝠館旁興建全亞洲最大的蝙蝠屋是木造屋，「菅蓁草寮」則以芒草生態工法打造，3種不同材質的建築有如童話故事「3隻小豬」的3種房子，日後可做為學校最佳的戶外教學場域。

(中國時報)

受扶家庭摘番茄 農場愛分享 北上追緝泥田扭打 勇警逮逃逸越…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。