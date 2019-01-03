芒草打造蝙蝠館 重現溼地生態

2019年01月03日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館為重現早年溼地芒草生態建築，與社區居民利用芒草、竹子打造1間「菅蓁草寮」街角文化館，高腳屋造型訴說當年居民在溼地的生活情境，完工後將做為蝙蝠展場與在地生態的研究基地。

黃金蝙蝠館位於水林鄉蘇秦村，蘇秦村古地名為「菅蓁寮」，早年是牛挑灣溪的浮覆地，因遍布五節芒、甜根子草等禾本科植物而得名，蝙蝠館為重現早年溼地建物風貌，去年12月中旬號召社區居民與生態愛好者共同打造「菅蓁寮」。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉帶著大家四處收集芒草、蘆葦、稻草，並回收竹子、棧板再利用，以竹子為草寮主要支架與地板，棧板做為樓梯、平台，最後編織芒草、稻草覆蓋在屋頂與牆面上，10餘人花費半個月時間，終於完成充滿古早味的「菅蓁寮」。

張恒嘉表示，「菅蓁寮」高腳芒草屋是因應溼地生態而產生的特殊建物，溼地土地溼軟，無法負荷磚造或木造建物的重量，只有芒草屋最適合，高腳屋造型則是為了克服溼地的溼氣，以免久居造成身體不適，也可防範蛇類侵擾。

張恒嘉說，蝙蝠館為閒置衛生所改建的磚造房舍，2017年在蝙蝠館旁興建全亞洲最大的蝙蝠屋是木造屋，「菅蓁草寮」則以芒草生態工法打造，3種不同材質的建築有如童話故事「3隻小豬」的3種房子，日後可做為學校最佳的戶外教學場域。

(中國時報)