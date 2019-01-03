苑裡C肝高風險 周日免費篩檢

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 巫靜婷、／苗栗報導

C型肝炎高盛行區多位於醫療資源缺乏、民眾經濟能力較弱勢或交通較不便之處，苗栗縣衛生局2日指出，自2010年起全縣推動肝B、C型肝炎免費篩檢計畫，經數據指出，苑裡鎮C型肝炎陽性率達11.2％為全縣最高，亦屬國家C肝辦公室2018年公布的最高第7級風險層級，保肝運動顯然刻不容緩，衛生局宣布將於6日起於苑裡地區舉辦免費篩檢。

衛生局指出，2010至2012年間，全縣曾推動B、C型肝炎免費篩檢計畫，篩檢結果指出，苑裡鎮C型肝炎陽性率高達11.2％，明顯高於其他鄉鎮許多，過程中轉介許多肝炎患者就醫，2016年再與肝病防治學術基金會合作進行「通苑地區」肝炎篩檢，受篩檢的1348名鎮民中，有413名來自苑裡鎮，此次結果陽性率雖有下降，但仍達9.44％，並在2018年10月被國家C肝辦公室宣布為最高等級第7級風險區。

衛生局表示，C型肝炎是經由血液傳染，為讓鄉親及早發現、及早治療，將再次引進肝病防治學術基金會資源，自1月6日起至2月20日止於苑裡衛生所舉行免費篩檢，凡年滿20歲以上的苑裡鎮民皆可進行篩檢，並於6日、20日上午8點半於上館里守望相助所、泰田里活動中心，提供定點篩檢服務。

衛生局長張蕊仙表示，肝病3部曲為肝炎、肝硬化、肝癌，鄉親應主動了解自身帶原狀況，B、C型肝炎患者應避免捐血、不安全性行為、與他人共用牙刷及刮鬍刀等，減少肝炎傳播之風險，若有肝炎現象應盡速就醫，以免惡化成癌徒生遺憾。

(中國時報)