花的許願橋 邀遊客來插花

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

秋冬正值百合花、文心蘭盛開季節，台中市農業局為推廣在地花卉，元旦起一連4天，除在市府惠中樓中庭展示花藝，並將花博外埔園區樂農館2樓空橋規畫為「花的許願橋」；元月每周末皆提供4000朵花卉，邀遊客參與插花布置，展現台中花卉之美。

農業局指出，台中花卉種類繁多，以百合花、文心蘭最適合台中氣候環境生長，產量及品質均為全台第一！主要產地在后里、新社等地區。

百合花種植面積約194公頃，年產量達4100萬支，廣泛運用園藝布置和切花裝飾；文心蘭為熱帶性花卉，其花形特殊、造型優美、花期長，因外型宛如翩翩起舞女性又稱為跳舞蘭，種植面積約為105公頃，年產量達2700萬支。

農業局說，外埔園區樂農館為迎接2019，特別將2樓空橋規畫為「花的許願橋」，選用台中在地花農的百合花及文心蘭，邀請參觀遊客一起布置現場，每人領取1朵百合花插入水瓶中，代表平平安安、百年好合。

元月每周末（1/5、1/6、1/12、1/13、1/19、1/20、1/26、1/27），樂農館也有花之祈願活動，每周提供4000朵百合花、文心蘭，邀遊客共同布置花的許願橋，傳遞台中在地花卉之美，並借用許願橋將民眾的願望與祝福散播出去，迎接嶄新一年。

(中國時報)