新竹城市馬 推特色玻璃獎盃

新竹市城市馬拉松結合循環經濟，推出再生玻璃打造的玻璃藝術獎盃。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹市報導

透過玻璃的回收再製，將廢棄玻璃重新賦予價值，搖身一變成為馬拉松獎盃，不僅環保更具紀念性。2019新竹市城市馬拉松將在周日登場，活動與春池玻璃合作，推出設計感十足、融合在地產業與景點的新竹馬獎盃，精緻美觀的獎盃吸引跑者紛紛來報名，指名就是想收集這座充滿新竹特色的獎盃。

本屆賽事紀念獎盃包括排名賽、初馬賽、初半馬賽，獎盃皆以不同顏色呈現，教育處指出，平板烤漆玻璃獎座結合賽事主視覺，獎牌上盡頭的終點也畫出3座特色景點，代表跑者揮灑汗水、踏遍整座新竹市、迎向城市馬拉松最後1哩路的榮耀，也象徵跑者邁向自我全新的里程。

承辦單位運動筆記更特別提到百馬獎座，百馬跑者所代表的「健康」、「減碳」、「環保」精神，以「嶄新一葉」的造型來呈現。另外，啦啦隊感謝獎座則藉透明玻璃勾勒出精彩的彩色線條，表現啦啦隊參與其中的熱情與活力，寓意「新竹因您而精彩」，讓每個參與者都能夠享受這場盛會。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，春池玻璃回收廢玻璃率全球第2，也是台灣玻璃產業在世界的領頭羊，市府透過春池玻璃結合傳統與創新的能量，讓市民重新認識新竹市在地產業，讓更多人了解循環經濟的重要性。

此次市府合作的春池綠能玻璃觀光工廠，在2011年由經濟部評鑑通過，成為新竹市第一家觀光工廠，也是目前為止新竹市唯一的觀光工廠，致力於推廣「綠能玻璃」的品牌。

(中國時報)

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