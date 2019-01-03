卓榮泰台南座談 游盈隆訪郭信良

友善列印
中國時報
／台南報導

民進黨主席補選周日將登場，行政院祕書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆2日不約而同到台南爭取支持。針對台南市議長敗選，卓榮泰說，將盡量淡化派系，讓黨成為一個大家庭；游盈隆認為，近年不少資深同志離開不是正常現象，如果當選希望能將他們請回來。

台南市議長選舉，宣布退出民進黨的郭信良勝出，4名跑票的議員面臨除名處分。游盈隆昨天上午拜會郭信良時，指資深黨員退黨並非單一事件，過去這一年知名的民進黨員，因對黨失望而離開的人不在少數，包括前台南縣長蘇煥智、前嘉義縣立委林國慶、前金門縣議員陳滄江等人，顯示黨內有嚴重的問題必須面對。黨要慎重處理此事，不能草率為之。

游盈隆還說，郭信良退黨想必也有滿腹委屈，他希望了解全盤狀況，黨也該積極關心，但看起來好像沒有任何行動，黨中央應該補救一下，將資深黨員留下來、請回來，畢竟民進黨是一個大家庭，一名2、30年的黨員要離開一定有其原因。

郭信良則強調，他比誰都愛民進黨，整個過程是黨不要他。「說我違反黨紀，但中央、地方黨部都違法在先，我心會服嗎？我不服啊！」還說「和派系不一樣就殺，那乾脆不要成立民主進步黨，就成立民主進步黨派系就好了嘛！」

郭信良認為，這樣搞百姓怎麼服？民進黨是打天下起來的，但執政後誰在享受成果，少數派系掌台灣政權的資源，沒有分配，不公平，希望游盈隆選黨主席時，能對這方面的訴求承擔起來、扛起來。

(中國時報)

青農組劇團 演出年節團圓故事 《讀者》元月號 精彩論江湖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。