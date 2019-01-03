2019年01月03日 04:10 中國時報 張亞中

從蔡英文的元旦談話與習近平在《告台灣同胞書》40周年談話看出，雙方像是兩條不可能有交集的平行線。蔡英文希望永遠如此，習近平卻認為兩條線不僅要有交集，最終必須合而為一。

「反獨促統」一向是北京對台政策的兩大主軸，相較於以往的「反獨」，此次習近平談話的主軸就是「促統」，「統一」兩字總共出現了46次。在談話中，習近平先把兩岸關係拉到歷史的脈絡，視「解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務」，將維繫兩岸政治關係的「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而「促統」的方式是以「深化兩岸融合發展」作為「夯實和平統一基礎」，並認為「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，重申具有「科學構想」的「一國兩制」是和平統一後的唯一政治安排，但也表示應「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」。習近平雖然重申「中國人不打中國人」，並「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但是也「不承諾放棄使用武力」。

相對於習近平有關「促統」的進取性談話，蔡英文刻意選在習近平的談話前，在元旦先行表態，則是屬於一種防禦性的談話。蔡英文提出了「四個必須」作為兩岸正向發展的關鍵基礎，以「三道防護」來維護台灣的安全。在這篇談話中，蔡英文一改「台獨」論述，而以「中華民國台灣」的「獨台」作為基礎，以「敵中」為思維，認為目前台灣在兩岸交流中已遭到危險，因此必須要運用政府公權力來維護安全。

蔡英文與習近平兩人的發言，等於雙方已擺開了陣勢。蔡英文在未來任期內，不會尋求兩岸政治關係的改善，而是希望用「獨台」來掩護其「台獨」論述，以得到中間選民的認同；希望用民主自由的號召來贏得美國的支持。「建立守護台灣的三道防護網，會是2019年我每天努力的工作目」的宣示，表示未來蔡英文會把中國大陸當成「敵人」來對待，以國家安全處置被認為是「親中」的個人或團體。

蔡英文這兩年多的完全執政、地方選舉的大敗，已讓習近平看出民進黨並不敢真正的打台獨牌，且民進黨打台獨牌的能力已經降低，台獨在台灣並沒有多大的市場，兩岸關係的關鍵因素仍是美國。以歷史人物自許的習近平，必然希望自己在統一工作上跨一大步。因此，從這次習近平的談話可以看出，「促統」而非「反獨」已是未來對台工作的重點。北京已經完全不在乎台灣的民進黨怎麼想、怎麼說、怎麼做，而是按照自己的腳步，一路向前挺進。

習近平這次談話中，表示將探索「兩制」的台灣方案。目前對台灣最大的挑戰就在於朝野願否、能否提出一個顧及中華民國主權、治權、利益的方案。蔡英文主導下的民進黨已經回絕，現在就看國民黨如何因應了。

北京促統的作為已開始快速啟動，如果台灣朝野仍以「防衛性」的思維來面對兩岸關係，等於是放任北京「促統」坦克急駛或準備應戰。如何提出一個「進取性」的兩岸論述，以掌握未來兩岸和平統一的話語權，應該才是根本之道。（作者為台灣大學政治學系教授，孫文學校總校長）

(中國時報)