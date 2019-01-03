負所得稅制 說易行難

2019年01月03日 04:10 中國時報 朱雲鵬

去年歲計盈餘約300億，如何「使用」這筆錢成為熱門話題。其實，有盈餘主要是因為當時編列租稅收入預算過於保守，而且我們不能只看盈餘，還要看債務。從民國89年開始，中央政府未償債務餘額一直在成長，其中1年期以上者，依照預算，到去（2018）年底會增加到5兆5235億；今年繼續推動前瞻計畫，預估會增加到5兆6738億。我國65歲以下成年人（所得稅主要來源），平均每人將背債38萬多元。所以，歲計盈餘照理應當優先考慮還債。

當然，主其事者有權力不用來還債，而用來發「紅利」給國民。發給誰？有一提案為「負所得稅制」（Negative Income Tax）。這個名稱在台灣早就出現過，大意是：政府依照所得課稅，但對所得低於某門檻者，不但不課還給補助。2008年馬英九先生競選第1任總統時，採納了學者建議，把「負所得稅制」納入競選政見。

這個制度在美國行之有年，效果顯著，許多學者對其持正面態度。因為效果好，1975年開始的此制陸續擴大規模，現在已成為美國社會福利最重要方案之一。而且專家學者普遍認為，這個方案比直接給付金錢或食物券等都好，更有效且發放成本低。去（2018）年美國申請此方案的報稅人有2500萬人，共收到630億美元，平均每位收到約2500美元。

馬總統上任後正逢金融海嘯，許多家庭陷入「近貧」，也就是接近但還沒有達到低收入戶補助標準。經研議後，決定要快速兌現這個政見。當時預算已經很緊，估計能拿來做此事的約有200億元；另外經過研判，台灣過去沒有做過此制度，所以應該先做做看，如果成功，而且財政上允許，才能像美國一樣變成長期制度。

經過協調，商定非由財政部（當時筆者擔任政務委員時負責的協調單位）的稅務系統來做，而是透過內政部（當時薛承泰政務委員負責的協調單位）的內政系統執行，透過村里長來發放，而計算核發標準時使用財政部財稅中心的報稅資料做規畫。就如同任何一個牽涉成千上萬民眾的政策一樣，在實際做的時候發現，決定要做很快，但用報稅資料做模擬十分耗時，執行工作也很不容易。

後來推出來的方案稱為「工作所得補助方案」，分兩階段，第一階段從97年10月到次年3月為期半年，共補助22萬8000多人，金額共約60億元；第二階段從98年4月到12月共8個月，補助36萬個低薪工作者共143.5億元。

要符合此方案之補助，申請人必須有全職工作，而且本人加配偶年薪低於30萬元，另外申請人及其配偶或所扶養未滿65歲的一等親屬所有房地產價值（地價按公告現值計算、房價按評定標準價格計算），不得超過新台幣390萬元。

符合條件者，政府依照年薪等級發放補助，年薪愈低者補助愈多：以有配偶或有撫養親屬家庭為例，如果申請人與配偶年薪在26至30萬元，每月補助3000元；22至26萬元間，每月補助3500元；18至22萬元間，每月補助4000元；14至18萬元間，每月補助5000元；在14萬元以下，則每月補助6000元。這個方案和美國的負所得稅制精神上符合，但實際作法上，因應台灣不同的生態做了調整。

所謂精神上符合，就是它不至於影響工作意願。以最高和最低級距為例，如果申請人和配偶兩人全年的薪資為14萬元，每月可得補助6000元，但若兩人全年的平均薪資因為換工作增加到26萬元，補助改為每月3000元，等於每個月少3000元，半年差18000元，遠低於年薪增加的幅度12萬元。當然，這是和美國的方案比擬，實際上由於當時的方案屬一次性，依照已經發生的薪資水準來補助，自然不可能影響工作意願。

這個方案對當時被金融海嘯波及的低薪工作家庭，應當發揮了一定的保護作用。至於當時執行的政治背景，和現在相當迥然不同：當時馬英九先生甫高票當選總統，為了兌現政見以及因應當時嚴峻的經濟條件而做。

現在要再做一次這樣的制度，可以，但是建議仔細做好事前規畫。規畫的重點在於確定預算額度、利用報稅資料模擬不同發放標準時的預估花費，以及確定執行單位，訂好執行計畫。這些都要時間、要投入。若能做到，善莫大焉，我們且拭目以待。（作者為大學講座教授、前行政院政務委員）

(中國時報)