習五條，對台政策最強音

2019年01月03日 04:10 中國時報 王銘義

在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，習近平對推動兩岸和平發展提出五項主張，倡議兩岸各政黨各界別推舉代表開展民主協商，就兩制「台灣方案」達成制度性安排。這是習執政以來最完整地闡述對台政策，「習五條」將成為今後中共對台工作最重要的綱領性文件。

2019年，對兩岸關係而言，既是分裂分治70周年，也新中國成立70周年。習近平在回顧與總結兩岸關係發展歷程，並提出未來對台工作主張時，鄭重倡議探索兩制「台灣方案」，這是中共近年對台談判所提出最重要、最具體的訴求，台灣朝野理應審時度勢，審慎回應。

近年來，儘管兩岸曾經歷兩會事務性商談、國共兩黨交流、陸委會與國台辦建立官方聯繫機制，兩岸最高領導人並實現歷史性的「馬習會」，但受到選舉政治與政黨輪替牽制，有關結束敵對狀態與政治談判始終未能開展。

「習五條」的權威論述，是習執政以來對台政策的集大成，已將解決台灣問題的時程加快提速。這項綱領談話不僅是對台灣社會、大陸內部，更是對國際社會的直接訴求，套句新潮用語，這無疑是中共對台政策的「最強音」。

「習五條」顯示，中共對台工作已從以反獨為主、促統為輔的作法，轉趨積極促統與嚴厲反獨並重，對探索兩制「台灣方案」的提出，正是將和平統一進程明確提上對台工作時程，相關政策的論述與倡議作法更值得關注：

一、習近平將兩岸長期的政治對立局面，歸因於「中國內戰延續和外部勢力干涉」造成的特殊狀態，更將兩岸關係定位為「台灣問題是中國內政」，宣示不容任何外來勢力的干涉。這是中共對「平等協商，共議統一」的底線。

二、習近平倡議「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，並強調「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，顯見中共今後開展對台工作的主導性愈來愈積極，解決台灣問題的態度也愈來愈強勢。

三、習近平倡議兩岸各政黨、各界別開展民主協商探索兩制「台灣方案」，是寄希望於台灣人民，卻不再「寄希望於台灣當局」，這與1949年中共主導政治協商會議，異曲同工，旨在透過豐沛的民間社會力量為統一創造條件。

四、兩制「台灣方案」的倡議，與殖民地回歸後的「港澳方案」，兩者有何本質與內涵差異，仍待觀察。習承諾會充分考慮台灣現況，尊重台灣社會制度和生活方式，保障私人財產、宗教信仰、合法權益，恐是後續爭議的焦點。

中共最新時期的對台政策，在「習五條」出檯後，一錘定音，今後5至10年都將成為中共對台工作的指導戰略。面對習近平全面主導的對台談判新局，對2020總統大選朝野候選人提出的兩岸政策主張，必將是嚴厲的挑戰與考驗。（作者為資深媒體人）

(中國時報)