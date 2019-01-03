協商兩制，為台灣創生機

2019年01月03日 04:10 中國時報 郁慕明

大陸國家主席習近平接續2019年元旦賀詞之後，在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表重要講話。這兩個講詞展現了中國大陸在對外和對內的連貫政策。元旦賀詞表達了中國未來走向的兩個原則：維護國家主權和安全的信心與決心不會變；維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。因此中國大陸會走向更開放、更積極面對世界的道路上，展現大國格局和大國責任。

《告台灣同胞書》40周年的講話延續這一脈絡，主要是對台灣同胞而發，習近平展現了領導人維護中國主權領土完整的意志與信心，「祖國必須統一」是其意志，「必然統一」是其決心。在方式上採「一國兩制」的和平手段，也希望兩岸基於一家人的同胞情，平等協商、共議統一。「總不能一代一代拖下去」，表達了他對於祖國統一的責任感和急迫感。

這次的講話比起40年前更具體了，當年兩岸還沒有互動，經過30年的交流，這次以「中國人不打中國人」、「中國人幫中國人」的溫情喊話，把台灣人真正視為一家人。具體倡議：在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，進行民主協商。這關係著台灣的生機和年輕一代的未來規畫，相關政黨應該重視並具體回應。

事實上，台灣民意從來沒有放棄中華民國主權，是民進黨刻意扭曲，以台獨意識創造了一個與大陸對抗的「台灣主權」，並以此作為「愛台灣」的藉口，創造話術在歷次選舉中得利。

蔡總統回應表示，她始終未接受九二共識，「就因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制。」試問：《中華民國憲法》不是一中憲法嗎？搞台獨的人才不敢承認一中憲法，不敢面對九二共識。習近平說，「一國兩制」會充分考慮台灣的現實情況，台灣人民的相關權益都會得到充分保障。就兩岸現狀而言，這其實就是憲法的一中兩區。不協商「兩制」，難道等著被武統？

蔡總統說，「凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經由兩岸以政府對政府的模式來進行。」但是民進黨政府站在台獨立場，寧願讓兩岸冷和、冷對抗，看著台灣經濟蕭條，也不願意進行交流協商，難道要等著台灣在李登輝的戒急用忍之後，再坐失一次經濟失血？

1979年中美建交，大陸發表《告台灣同胞書》，40年後中美進行貿易戰，川普勤打台灣牌，習近平再度發表談話。說明了中美關係好時，兩岸關係就好；中美關係一壞，台灣就有陷入「棄子」的危機。

因此，新黨願意率先呼應，在新的一年，與各界展開對話溝通，尋求共識，就兩岸的未來與大陸進行政治協商，甚至簽訂政治協議，為兩岸的和平統一大業邁出第一步。

（作者為新黨主席）

(中國時報)