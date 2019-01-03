2019年01月03日 04:10 中國時報 黃光國

促轉會公布「業務成績」，預計明年10月完成建立「轉型正義資料庫」，並依《促轉條例》規定，追究加害者責任，並且以此作為「轉型正義教育」的內容；未來108年新課綱上路，社會課程領域就會納入相關內容，希望這樣的「歷史真相」能夠成為「全民的共同記憶」。

蔡政府的用心非常清楚：她處心積慮地要把我們的下一代「改造」成為她心目中的「天然獨」。然而，用這種「去脈絡化」的方式公布「轉型正義資料庫」，到底是在扭曲歷史，還是在揭露「歷史真相」？

在白色恐怖時代，由於國際冷戰結構的兩極對立，當時的國民政府為了防止匪諜滲透，採取了許多矯枉過正的防範措施，結果就造成了許多的冤錯假案。然而，中共官方媒體也承認，在1949年前後，中共曾派出1900多名特工，進入台灣展開行動。當時國民政府如果不採取嚴厲的「保密防諜」措施，搞不好台灣早就被「解放」了，哪裡還有什麼「民主自由」可以讓蔡英文拿來說嘴？

蔡英文「捍衛台灣」的立場非常清楚，然而，她「去脈絡化」的歷史思維卻非常危險。她就職後不久，「為悼念二次大戰獻身沙場的台灣戰士」，就以「總統」的名義，到琉球建了一個「台灣之塔」，說「台灣戰士崇高志節，埋沒七十年無以彰顯」、「日台戰士，皆為同袍，生死與共，榮辱同擔。」

事實上，日據時代，台灣人並沒有資格當日本兵，只能當「軍伕」或「軍屬」，到中國大陸協助日軍作戰，不准攜帶武器。1942年之後，太平洋戰爭逆轉，日本開始在台灣徵「志願兵」到南洋，他們可以攜帶武器，通常是在俘虜營前站哨兵，命令盟軍戰俘做苦役，必要時也會在日本軍官的指揮下虐殺戰俘。

在戰後的審判中，有173個台籍日本兵被起訴，其中26人被判死刑，另外7人一審被判死刑，再審改判10年徒刑。依照蔡政府「去脈絡化」的歷史思維，這些「台灣戰士」變成了「受害者」，盟軍軍事法庭上的法官反倒變成了「加害者」，這是什麼樣的「轉型正義」呢？這樣的「轉型正義」真的能夠彰顯「台灣戰士的崇高志節」嗎？

「去脈絡化」的歷史思維，使蔡英文擁抱二次大戰期間的日本軍國主義，她似乎贊成國際冷戰時期的共產主義；到了全球化的時代，又不顧國際情勢的演變，盲目「親美、媚日、反中」。用這樣的歷史觀教育下一代，怎麼可能讓台灣走向未來？（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)