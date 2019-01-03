白冰冰之怒

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中國時報
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向來溫和的藝人白冰冰發飆了，因為她義務擔任高雄代言人，出錢出力行銷高雄，竟被行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭批評摧毀城市質感，綠媒也跟進嘲諷，難怪白冰冰會火大叫丁閉嘴！

丁允恭不扮好中央發言人工作，比酸民還酸地批評白冰冰代言高雄，「摧毀一個城市很快」，綠媒迅速跟進揶揄新科市長韓國瑜的行銷策略，氣得白冰冰反嗆「高雄人都在拚觀光，你們怎麼反而唱衰？」

白冰冰之怒，反而讓高雄行銷又成了媒體焦點。就傳播行銷策略來說，高雄人還真得感謝丁允恭，由於他酸到爆的批評本土藝人，反被網友反酸，他任高雄新聞局長時毫無建樹，瞬間成了網路最熱門話題之一。

名人代言是廣告行銷最佳策略，就是基於民眾對名人的認同與喜好，轉而對行銷產品的認同，像白冰冰如此具全國高知名度的明星，自是絕佳代言人。

白冰冰到底適不適合擔任高雄1月分代言人，或許見仁見智，但細數白冰冰在影藝界輩分及自掏腰包拍影片替高雄行銷，光是這股熱忱，就足以證明她是高雄最佳代言人。丁允恭及綠媒的酸言嘲諷，只能說綠營迄今對「高雄竟然變天」仍無法釋懷！

最可悲的是被網友點評新聞局長任內沒建樹的丁允恭，面對各界批判發言不當，隨即改口他沒有針對白冰冰。丁允恭如此罵人不帶髒字，以及不帶種的假文青回應，加上白冰冰之怒，反而衝高了網路聲量。才代言兩天，白冰冰已成功行銷高雄了！

(中國時報)

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