2019年01月03日 04:10 中國時報 劉屏

美東時間元月1日上午，華府僑胞舉行升旗典禮。「華府僑胞」這個詞並不準確，因為有僑胞遠從亞特蘭大開車到華府參加這項典禮。亞特蘭大到華府，單程638哩，來回超過2000公里。

住在亞特蘭大的李亞新、黃美美夫婦開車10幾個小時，夫婦倆的好友──真正的華府僑胞陳繼亮鄭重邀請他們參加升旗典禮，使他們成為最遠道的賓客。

華府的升旗典禮不同於國內。在人家的土地上，不容易看到自己的國旗；而且美國不承認中華民國，如何在室外呈現國旗是大學問。面對這個課題，官方駐美機構比較敏感，但僑胞是民間身分，可以自由揮灑。多年下來，典禮愈辦愈隆重，也愈辦愈細緻。雖然不像台灣那樣有儀隊操槍等精采表演，但旗隊、迎旗、軍樂、愛國歌曲等，一樣不少。

與台灣最大的不同，除了中華民國國歌，還要唱美國國歌。主辦單位請來歌唱家戴堯天領唱，又請來舞台設計專家劉念湘備妥音響。歌聲配上音響，烘托出熱烈的氣氛。

九合一選舉期間，華府感受到「韓流」。今年升旗典禮，沒有去年元旦的寒流，卻依然有「韓流」餘緒。大華府地區黃埔同學會會長鄭文彬致詞時說，待會兒要唱愛國歌曲，「當然，我們今天不唱〈夜襲〉；元月1號早上唱夜襲好像也不太適合。」理財專家張文進博士找到去過韓國瑜場子的僑胞，追根究底的要問清楚「韓國瑜為什麼打動人心」。

今年僑胞出席格外踴躍，連續16年的共同主辦人、華府榮光會會長李昌緒準備了400條國旗圍巾，在典禮開始之前20多分鐘就分發一空。

升旗台正前方的是我國駐美代表高碩泰大使偕夫人宋小芬、副代表薛美瑜及黃敏境兩位公使、以及代表處的官員和眷屬等。談到高碩泰與國旗，一位僑胞說，2個多月前在雙橡園的國慶酒會，終於又在園中升起了國旗。當晚有明亮的燈光投射，還有典雅的花卉布置，吸引了眾人目光。不遠的旗桿上，飄揚著青天白日滿地紅的國旗，惟天色已暗，且與主屋相背，賓客注意到的並不多。

40年前的除夕，即1978年12月31日傍晚，寒風細雨中，雙橡園最後一次舉行降旗典禮。從那一天起，雙橡園空有旗桿，直到2014年的國慶酒會才再次升起國旗，當時的駐美代表是沈呂巡。2015年元旦，沈呂巡、李秋萍夫婦偕代表處全體員眷在雙橡園升旗。但美國官方對此有意見，接下來幾年遂未能再在雙橡園升旗。去年國慶酒會，高碩泰成功達陣，卻依其一向低調的個性，一語不發。

今年元旦升旗，從不缺席的中華民國駐美軍事代表團依舊全員舉家到齊，戰鬥機飛行員出身的團長洪光明少將迎著冬季陣風，心中想到的或許是「凌雲御風起，報國把志伸……」。擔任過海軍一級艦艦長的海軍上校吳國中、西點軍校畢業的陸軍少校江奇峰，再2個星期就奉調回國了，這天暫且放下打包行李、辦理手續等事，絕不錯過一生能有幾回的華府元旦升旗典禮。

在喬治城大學攻讀國際政治的陳佳圻在群組中留下這麼一段：「今天一早跑去參加了元旦升旗，新年第一天就能看見旗海飄揚，很開心！」

(中國時報)