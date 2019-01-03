機車格收費 民怨不會少

2019年01月03日 04:10 中國時報 吳惑

柯文哲拍板定案，北市機車格將分4階段全面收費。這項政策宣示「期望轉變民眾運輸習慣、進而推廣大眾運輸」，符合現代大都市發展趨勢，目標是正確的。唯未來可能在執行方法上產生問題，根據報導，這4階段似乎是主觀決定，而非經實證研究證明可達成目標的程序。

本案也反映了許多公共政策的制訂，並未以收集資料、分析數據、再比較方案的邏輯實證程序進行。

去年4月台北、新北聯合推出1280元公共運輸定期票，但上路至今，捷運和公車運量成長不到2%，反而使市府浪費9.4億元補助。日前議會已做出決議，今年4月政策滿周年時恐將終止。

這就是一個性質密切相關的失敗例證，以想當然耳「票價低、人就來」的直覺作決策。如果事前有作使用捷運行為調查，可能會發現：能坐的已經坐了，沒坐的則有其他原因。結果沒有對症下藥，徒然造成公款巨額損失。

機車格收費無法排除重蹈覆轍，以第一階段為例，將於北市16個商圈收費。筆者在景美商區住了20餘年，觀察發現騎機車來此者，可能大多數是在此上班、上學者，其中有相當高比例還是由外縣市而來。與「1280專案」完全相同，他們如果能坐捷運，早已經坐了；而是現況條件存在不能、不便的原因。其他商圈是否也有相同狀況？

以上阻礙未解決前，突然增加騎士的固定費用，十分不公；也可能為了規避停車費，向沒有停車格、更不恰當的空間流竄。就算騎士乖乖付費，結果「期望民眾轉乘大眾運輸」的目標還是沒有達到，而憑空製造出來的民怨一定不會少。

先進國家早已示範，要分市外、市內兩部分解決。先在台北市邊緣捷運站廣建機車停車場，使外縣市騎士有轉乘之地。台北市籍機車牌，亦應經由實證研究後，依各路段大眾運輸條件，分析是否能按照區域生態逐年減發。

在自由經濟制度下，使用者付費是原則，可以優惠、但不宜免費。台北市Ubike收費5元，不僅降低市府無謂負擔，更重要的是矯正以往濫占的弊端，解決真正的需求。這是一個「矇對」的例子，機車格收費也可作如是觀，但有可能繼「1280專案」後再次「矇錯」。

公共政策不宜碰運氣，市府與議會都有高額研究與考察預算，必須投入在真正的公共政策數量研究上。機車格收費宜先作好前置與疏洪配套，配套完成後更可輔以違規重罰，才能既有效果且合情理。朝令有錯，夕改可矣，當前實宜謹慎舒緩為之。

（作者為世新大學副教授）

(中國時報)