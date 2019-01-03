機車格收費 民怨不會少

友善列印
中國時報
吳惑

柯文哲拍板定案，北市機車格將分4階段全面收費。這項政策宣示「期望轉變民眾運輸習慣、進而推廣大眾運輸」，符合現代大都市發展趨勢，目標是正確的。唯未來可能在執行方法上產生問題，根據報導，這4階段似乎是主觀決定，而非經實證研究證明可達成目標的程序。

本案也反映了許多公共政策的制訂，並未以收集資料、分析數據、再比較方案的邏輯實證程序進行。

去年4月台北、新北聯合推出1280元公共運輸定期票，但上路至今，捷運和公車運量成長不到2%，反而使市府浪費9.4億元補助。日前議會已做出決議，今年4月政策滿周年時恐將終止。

這就是一個性質密切相關的失敗例證，以想當然耳「票價低、人就來」的直覺作決策。如果事前有作使用捷運行為調查，可能會發現：能坐的已經坐了，沒坐的則有其他原因。結果沒有對症下藥，徒然造成公款巨額損失。

機車格收費無法排除重蹈覆轍，以第一階段為例，將於北市16個商圈收費。筆者在景美商區住了20餘年，觀察發現騎機車來此者，可能大多數是在此上班、上學者，其中有相當高比例還是由外縣市而來。與「1280專案」完全相同，他們如果能坐捷運，早已經坐了；而是現況條件存在不能、不便的原因。其他商圈是否也有相同狀況？

以上阻礙未解決前，突然增加騎士的固定費用，十分不公；也可能為了規避停車費，向沒有停車格、更不恰當的空間流竄。就算騎士乖乖付費，結果「期望民眾轉乘大眾運輸」的目標還是沒有達到，而憑空製造出來的民怨一定不會少。

先進國家早已示範，要分市外、市內兩部分解決。先在台北市邊緣捷運站廣建機車停車場，使外縣市騎士有轉乘之地。台北市籍機車牌，亦應經由實證研究後，依各路段大眾運輸條件，分析是否能按照區域生態逐年減發。

在自由經濟制度下，使用者付費是原則，可以優惠、但不宜免費。台北市Ubike收費5元，不僅降低市府無謂負擔，更重要的是矯正以往濫占的弊端，解決真正的需求。這是一個「矇對」的例子，機車格收費也可作如是觀，但有可能繼「1280專案」後再次「矇錯」。

公共政策不宜碰運氣，市府與議會都有高額研究與考察預算，必須投入在真正的公共政策數量研究上。機車格收費宜先作好前置與疏洪配套，配套完成後更可輔以違規重罰，才能既有效果且合情理。朝令有錯，夕改可矣，當前實宜謹慎舒緩為之。

（作者為世新大學副教授）

(中國時報)

華府元旦升旗吹韓風 暫停108課綱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。