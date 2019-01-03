2019年01月03日 04:10 中國時報 段心儀

教育部快馬加鞭趕進度，堅稱108課綱要如期上路。但眼見教育路上坑坑洞洞，108課綱列車若輾過，將有無數白老鼠屍橫遍野。

出版社：「時間太趕啦！過去課綱公布兩年後，教材才上路使用，出版社有充分時間編寫、送審、修訂。現在已經108年1月，課綱還沒完成，就要我們先生教材，像話嗎？而且5月各校就要選書，第一冊還在送審、退件，這種教科書談得上品質嗎？過去統編本時代，教科書得先試用1年才正式上路。現在少了這道程序，又不給足時間，想編出夠水準的教科書，難！」

高中教師：「素質、跨領域、議題、課程地圖，這些名詞我都懂。但如何用考卷評量『素質』？學科各有專業門檻，沒有『跨領域』師資，如何『跨領域』命題？教學時，學科專業重要、還是性平、人權等『議題』重要？沒有教材如何設計『課程地圖』？」但是必修時數減少，各科如何搶選修時數？於是，選修要具備「素質」、「跨領域」、「議題」特色便成為顯學。學校也必須拿出獨具特色的「課程地圖」，才能應付上級壓力，即使知道這種選修課噱頭十足，難以落實，也不能不硬著頭皮上陣。

家長：「教育部專門無事生非嗎？108課綱上路後，除了學測、指考外，入學方式還有個占比50%的「學習歷程」，這是什麼東西？是指高中階段各科小考、段考的全部成績？還是學生各科的報告、論文、作品？」如果是前者，高中3年步步危機；如果是後者，如何保證公平性？況且，「學習歷程」實施後，學生從進入高中第一天起，資料都會進入教育部的數據庫中，毫無隱私可言。難怪，某次教育座談會中，600位家長中，90%希望回歸聯考制。也難怪，九合一大選時，支持教改，主張「減輕壓力，快樂學習」的民進黨六都市長候選人幾乎全數敗選，其來有自。

教改23年以來，「高中國中化，國中小學化，小學無下限」，學生競爭力下降是顯而易見的事實。108課綱無力扭轉，只是變本加厲。過去每一個高中生，3年國文能讀60篇文言文、外加詩詞歌賦、四書精華。108課綱後文言文剩15篇。過去每一個高中生，英文必須熟練使用7000單字。108課綱後只剩4500字，連帶許多好文章都無法選進課本。中英語文能力同步下降，文本對照文本，台灣高中生教材只能對應大陸初中生教材。基本學力下降，拜教改所賜，哪些提升了呢？

翻轉吧，教改！先暫停108課綱，正視課綱、入學方式、課審委員遴聘方式等大小坑洞，謀求修補，競爭力列車才能馳騁於康莊大道。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

(中國時報)