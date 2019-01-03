2019年01月03日 04:10 中國時報 呂昭隆

美國在九合一選前公開挺蔡政府，儘管民進黨慘敗，但仍要付出代價的，川普現又簽署了友台的《亞洲再保證倡議法》，鼓勵對台軍售；看得出來，蔡政府要付的代價，就是得買美國武器。

軍方目前幾個軍事投資大案，空軍有自製高教機約700億元，F-16V戰機性能提升，最後可能花到約1400億元；海軍的造船計畫全面啟動，未來10年花的錢，將是3個軍種中最高的。其中，沱江艦建3艘約150億元，最後若建到10艘，500億元跑不掉，最重要的是潛艦國造案，今年開始真要花錢了，首艘原型艦的預算近500億元。海軍沒有公布潛艦案的總預算，依照美當年軍售8艘潛艦報價4000億元，國造潛艦只會更貴，不會便宜。

僅上述海空軍幾項重大軍事投資案，便達6600億元了，這還不包括海軍要建的水面主力戰艦。依當前國防預算3200億元規模（今年略高），人事費占一半，剩下的另一半還得再分給軍事維持費，真能用來投資的費用，每年約800億元上下。以10年估算，不管自製或外購，大概只有8000億元，就現有的建軍規畫，已接近滿水位了。

美方這次選舉力挺蔡政府，但民進黨慘敗，明年總統大選也不看好，美方很可能加快軍售腳步，免得夜長夢多。另一方面，蔡政府也不可能坐等改朝換代，也會把軍售當籌碼，討好美方。一個巴掌拍不響，當台美雙方都有所圖時，可以預期，今年很可能有軍售大案登場。美AIT主席莫健選前挺蔡政府的一席話，是要付出軍售代價的。

美方能操作軍售且是千億起跳的，一是陸軍採購的M1戰車，再者，就是賣全新的F-16V戰機，此外，則是插手主導潛艦國造案。已有媒體報導，傳聞60多架F-16戰機恐報價3000億元以上。

重點是，已接近滿水位的軍事投資預算，勉強納入陸軍戰車購案，再多，就只能編特別預算了。近來，美方陸續傳出台灣應編特別預算採購武器的說法，時有所聞。月前，在美舉行的國防工業會議亦有聲音。

對美方而言，只有戰機或是參與潛艦國造這種大案，才算是有感的軍售，也才有利益，無論是政治面或是經濟面。潛艦國造案，海軍司令雖公開說不再信任美國，因它先前答應軍售，卻說話不算話；然而，時空已變，美商不會眼睜睜看著這筆大買賣從眼前溜走，對蔡政府而言，與其讓歐洲廠商賺走，又有風險，還不如順水人情做給美方。

2004年，前總統陳水扁連任後，編6000多億特別預算採購美3項武器，民意嘩然，扁政府最後撤案，這是前車之鑑，政府若編特別預算買武器，老百姓是不會買單的。

(中國時報)