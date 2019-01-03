不止斷捨離 何安蒔整理你的心

2019年01月03日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

許多人總想趁年前大掃除好好「斷捨離」一番，然而「整理師」何安蒔卻認為不需要勉強遵守斷捨離，「有的人大掃除時一口氣丟掉許多物品，需要用時又後悔，買回來更多，從此不敢隨便丟棄東西，造成更嚴重的囤積。這些都是沒有計畫的整理造成的結果。其實隨著生命歷程的變化，自然就會去尋找自己需要的空間，也就知道哪些東西該丟了。」

何安蒔不只傳授居家整理方法，也道出「持家」對女性角色帶來的壓力和委屈，「很多人總以為媽媽、太太應該天生就要會整理家務，卻忽略了每個人來自不同的成長環境。有人從小常搬家，東西放在塑膠袋裡包好就是收納，也有人完全不知道怎麼使用收納盒，甚至不懂如何分類。真的不是每個人都知道該怎麼整理收納。」

丟了再買白忙一場

熱愛旗袍、外型亮眼的何安蒔，以「整理」為職業，幫人改造居家空間。她經手過失戀囤積狂的家，一邊陪著個案聊天，找出囤積原因，一邊協助對方一口氣清出幾箱的精品賣給二手店；也曾經幫預算、空間有限的單親媽媽，實現打造女兒祕密基地的夢想。走進陌生人的家，她看見的不只是空間規畫、整理收納的問題，更多是看見家中住著的人心。

何安蒔表示，她的第一個改造工作是妹妹的住處，沒想到才剛開始就為找不到清掃用品大吵一架。妹妹告訴她，「家裡亂的人心情都是很糟的。你以後一定還會碰到一堆像我這樣混亂的客戶！」

找到癥結再談改變

這讓何安蒔驚覺，原來她要面對的不是空間，而是其中的人，「擅長整理自己的家，不代表一定知道怎麼幫助別人，找到最適合對方整理收納的方法，所以一定要花時間好好坐下來溝通，才會找到其中的癥結。」

如今碰到客人，何安蒔一定先看照片，花時間溝通了解狀況，才能做下一步規畫，「照片呈現的是表象的亂，雖然我一看通常就知道要怎麼處理，但更重要的是我要了解，對方面對這樣亂的情形多久了？有沒有什麼造成混亂的明確原因？還有為什麼現在想改變？」

(中國時報)