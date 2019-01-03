5步驟 從簡單的開始著手

2019年01月03日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

對整理師何安蒔而言，居家整理是生活中再自然不過的事，「2天前我才丟了一半從國中開始收藏的日劇，因為比起追劇，現在更需要的是放書的空間。」她建議大家若有意整理環境，最好先做計畫，也要保留彈性，「我也是有物欲的人，像是喜歡收集旗袍，做不到極簡或斷捨離，但我常常會去重新檢視自己擁有哪些物品，不只對這些東西會有更多感情，也會更清楚如何規畫收納空間。」

何安蒔對居家環境的熱中來自家人的影響，奶奶從小教她東西用完要物歸原位，軍人爸爸喜歡每半年更動家具擺設，讓家隨時都是新氣象。她笑說自己是控制狂，曾經寧願餐餐吃泡麵，也要花一半的薪水付房租，完全無法忍受不舒服的居家環境，「35歲之前我換了36份工作，都沒有那種為工作燃燒的感覺，直到開始當整理師，看到人們真的因為我的工作而得到幫助，才感覺到真正的快樂。」

年節即將到來，何安蒔也建議，整理收納還是需要謹慎規畫，「第一步，先思考整理之後的目標是成為什麼樣的環境？第二步就是制定計畫表，例如，如果我有一個月的時間要整理臥室，我每一天要花多少時間整理才可能整理得完？」

第三步則是好好審視待整理的空間，找出其中適合用來收納的區域，「有的人東西都往大櫃子裡亂堆，久而久之卻完全忘記櫃子深處擺了什麼，就乾脆完全不去動它，櫃子反而失去功能，變成占據空間的龐然大物，但其實裡面明明就有很多位置可以整理收納。」

第四步就是將整理出來的物件確實的分類，第五步則是定位收納，把不同類的物品分區收好。何安蒔也建議整理要先從小處著手，「如果你最不想整理的是成堆的衣服，就不要先整理它，因為人都有惰性，一開始就挑戰大魔王，一定會想要拖延。不如先從簡單的東西著手，整理上手了，再一步一步處理難題。」

(中國時報)