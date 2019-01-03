2019年01月03日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

成軍87年，倫敦愛樂管絃樂團下月將由尤洛夫斯基領軍訪台舉行演出，令人期待的除了樂團獨特的英倫之聲，去年上任聯合首席的26歲台裔美籍小提琴家林冠羽，這次也將隨團訪台，林冠羽表示樂團有好幾個首席，這次正好是他，「我非常興奮可以跟著樂團回到台灣演出。」

在林冠羽之前，倫敦愛樂管絃樂團已經有7、8年沒有招考到首席，「我想是因為我的個性很開放，很容易跟大家溝通。」林冠羽說，他從小雖然沒有念音樂班，但一直都在學琴；寒暑假參加國際音樂夏令營也是基本配備，「我喜歡交朋友，喜歡一起玩音樂的感覺。」

直到高中畢業，林冠羽開始思索是否要主修音樂，最後他申請到洛杉磯柯爾本音樂學院就讀，正式踏上音樂之路。林冠羽說他曾經幾次受邀擔任獨奏家，「但是音樂會之後總是獨自一人，感覺很寂寞，這也確認了我想要加入交響樂團的念頭。」

倫敦愛樂管絃樂團訪台，46歲首席指揮尤洛夫斯基是靈魂人物。尤洛夫斯基去年在英國樂評界主辦的「國際歌劇獎」頒獎典禮上拿下了年度指揮大獎，再次奠定他在歌劇界的地位，事實上尤洛夫斯基也以歌劇起家，1996年到1997年樂季，他加入柏林喜歌劇院，之後陸續客席包括巴黎巴士底歌劇院、愛丁堡音樂節、德勒斯登歌劇院，他也是紐約大都會歌劇院的固定客席指揮，至今已合作20年。

(中國時報)