林冠羽下月隨團訪台

去年上任聯合首席的台裔美籍小提琴家林冠羽，將隨倫敦愛樂訪台。（林冠羽提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

成軍87年，倫敦愛樂管絃樂團下月將由尤洛夫斯基領軍訪台舉行演出，令人期待的除了樂團獨特的英倫之聲，去年上任聯合首席的26歲台裔美籍小提琴家林冠羽，這次也將隨團訪台，林冠羽表示樂團有好幾個首席，這次正好是他，「我非常興奮可以跟著樂團回到台灣演出。」

在林冠羽之前，倫敦愛樂管絃樂團已經有7、8年沒有招考到首席，「我想是因為我的個性很開放，很容易跟大家溝通。」林冠羽說，他從小雖然沒有念音樂班，但一直都在學琴；寒暑假參加國際音樂夏令營也是基本配備，「我喜歡交朋友，喜歡一起玩音樂的感覺。」

直到高中畢業，林冠羽開始思索是否要主修音樂，最後他申請到洛杉磯柯爾本音樂學院就讀，正式踏上音樂之路。林冠羽說他曾經幾次受邀擔任獨奏家，「但是音樂會之後總是獨自一人，感覺很寂寞，這也確認了我想要加入交響樂團的念頭。」

倫敦愛樂管絃樂團訪台，46歲首席指揮尤洛夫斯基是靈魂人物。尤洛夫斯基去年在英國樂評界主辦的「國際歌劇獎」頒獎典禮上拿下了年度指揮大獎，再次奠定他在歌劇界的地位，事實上尤洛夫斯基也以歌劇起家，1996年到1997年樂季，他加入柏林喜歌劇院，之後陸續客席包括巴黎巴士底歌劇院、愛丁堡音樂節、德勒斯登歌劇院，他也是紐約大都會歌劇院的固定客席指揮，至今已合作20年。

(中國時報)

5步驟 從簡單的開始著手 荒漠起舞 姚淑芬凝視人生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。