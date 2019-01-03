荒漠起舞 姚淑芬凝視人生

2019年01月03日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

年過半百、走過喪父之痛，國家文藝獎得主姚淑芬絕處逢生，將年輕時於敦煌沙漠旅行經驗，反芻成舞作《塵漠的凝視》，舞者將化身生命旅者，帶領觀眾穿越人生的心靈荒漠。姚淑芬表示，「年輕時獨自去大漠旅行，沒想到大漠自此一直跟著我，那看似漫無邊際的風景，或許引發人心慌，但卻也帶給我往前走的勇氣，人生不會因為那些放不下的事情而停止，我們都必須向前走。」

2017年在記者會上，姚淑芬發表獻給父親的舞作《破月》，在對媒體闡述舞作與父親的關係時，悲痛萬分的她現場淚崩，一度無法言語。今年在國家文藝獎頒獎典禮，幾經沉澱的她精神奕奕，有了新領悟，表示舞者就像是人間修行者一般，「我們必須把自己放在最安靜的地方看這個世界，因為我們的身體還在移動，快樂的事、難過的事，都不該緊緊抓著不放，而是經過它、繼續前行，這也是大漠教給我的事。」

姚淑芬在《塵漠的凝視》裡安排了4名舞者，舞者們像是心靈旅者般，穿越大漠裡的不同意象，姚淑芬表示，「其中有一名舞者，就像是我的影子，領著觀眾，看見我所經歷的世界，這些事情非常奇幻，甚至有月球表面出現。」

姚淑芬表示，整部舞作的氛圍，就像是公路電影一般，「一望無際的大漠，就像是一面鏡子，反映出現代人內心的想望和孤獨，舞作名稱的『塵漠』二字，也有『沉默』之意，給自己一點安靜的時間獨處，檢視自己的內在，也是現代人最需要的時刻。」

(中國時報)