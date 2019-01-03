宓多里回歸巴赫 不孤單

2019年01月03日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

天才神童的未來有兩種發展，一是一飛沖天，不然就沒沒無聞；日本第一代天才小提琴家宓多里至今已經將近50 歲，她沒有讓她的天賦失望，嚴謹的練習讓她聲望持續不墜。最新作品灌錄巴赫《無伴奏小提琴組曲》，回到巴赫創作《平均律鍵盤曲集》和《布蘭登堡協奏曲》的克騰堡錄製與演出，下月將與台灣絃樂團合作巴赫《小提琴協奏曲》，展現她對於巴赫音樂的獨到詮釋。

宓多里說，巴赫的音樂很飽滿，「只要我音樂會是演奏巴赫，我就不會感到孤單，巴赫音樂總是能深入人的靈魂深處，而且總是讓人感動。」

宓多里說，這次她到巴赫曾經工作過的克騰堡灌錄專輯，「這小鎮非常平靜，讓我有時間專心思考，我走過巴赫走過的小徑，就連呼吸的也都是一樣的空氣，我想像他就是在這裡演奏，聆聽音樂會與生活的情景，這都是很棒的體驗。」

3年前因故取消台灣的音樂會演出，3年後終於有機會再度回歸，也令國內樂迷引頸期待她扎實深刻的琴音重現。宓多里從小便在音樂方面展現極高天分，4歲時就與其母親五嶋節習琴，8歲時母親為她錄音，輾轉傳到了小提琴教母桃樂絲．迪蕾（Dorothy Delay）手中，迪蕾無法相信這段琴音是出自8歲女童之手，開始為她尋找演出機會。

宓多里與台絃音樂會將於1月9日在台北國家音樂廳，1月10日在台中國家歌劇院大劇院演出。

(中國時報)