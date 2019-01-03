李千那見老皮 少女心噴發

2019年01月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

李千那現場玩滾大球相當投入。（粘耿豪攝）

李千那看到最愛的《探險活寶》角色「老皮」相當興奮。（粘耿豪攝）

李千那參觀時藝多媒體「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」展覽，她最愛《探險活寶》中的老皮，一見到老皮忍不住噴發少女心直尖叫；而國小就開始接觸運動的她，看到展場內「打工戰士三振王」棒球九宮格和羽球大連盟、高爾夫「一甘進洞」等運動設施，也大展許久未施展的運動細胞。

李千那平常就愛看《探險活寶》，她覺得老皮的肢體語言很有趣，比例又很奇怪，「走路或行為舉止，還有跟阿寶的互動很好笑，就會覺得可以放空一整天看他們，很療癒。」也透露自己平常的紓壓管道是看卡通，連出國玩都會帶布偶陪睡，已經是兩個孩子媽媽的她，絲毫不怕被說幼稚，「我滿常會出現少女心，路邊隨便看到什麼覺得有趣的東西，就會停下來驚呼、拍照，就覺得那幾分鐘會沒有壓力，不用去想任何事情。」

國三放棄運動

她國小開始接觸羽球，但同時也是音樂班的學生，所以只能趁著放學後留在學校打球，因此晚回家，讓阿嬤很不高興，揚言要把她的球拍全部丟掉。後來她升國中後更開始挑戰打網球，直到國三才把重心全放音樂上，放棄運動。

李千那多才多藝，一對兒女也受影響，兒子打網球、女兒學鋼琴，她笑說女兒比較省錢，兒子的運動配備比較花錢，已上國中的兒子身高178公分，正值發育期，她經常替兒子更新配備，「但我買東西會需要他給我回饋，比如成績回饋、生活上的表現，考試有進步我就答應，不要讓他覺得輕易得到就不珍惜。」

盼接兒女同住

她的女兒獨立又貼心，很少要求買東西，有一次兒子主動跟她說：「媽媽你可以幫姊姊買鞋子嗎？她的鞋都磨到走路有點障礙。」她才知道女兒的鞋子早已磨到底部快脫落，「那時瞬間會覺得很心疼，覺得自己都只買給兒子。」讓她擔心也更加關心女兒。

李千那去年推出台語專輯《查某囡仔》，直到過年前都要忙著宣傳工作，她希望今年能有屬於自己的代表作，也想趕快在台北買房子，好把兒女都接上來同住。

(中國時報)